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Прогноз.

Синоптики обещают дождь со снегом в выходные дни

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (439)
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По сообщению метеорологов, в выходные дни территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться во фронтальной зоне.

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. По сообщению метеорологов, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, дождь со снегом. В предгорьях и горах снег.  

Атмосферное давление повышенное, 767 миллиметров ртутного столба, будет расти.    

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +4˚С, днем температура поднимется до +6˚С.

Температура морской воды +8˚С, волнение значительное. силой в четыре балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.  

Прогноз погоды с 20:00 10.02.2017 по 20:00 12.02.2017
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 10.02.2017 по 20:00 12.02.2017

Темы:
Погода в Абхазии (439)
Теги:
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