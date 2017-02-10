Синоптики обещают дождь со снегом в выходные дни

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. По сообщению метеорологов, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, дождь со снегом. В предгорьях и горах снег.

Атмосферное давление повышенное, 767 миллиметров ртутного столба, будет расти.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +4˚С, днем температура поднимется до +6˚С.

Температура морской воды +8˚С, волнение значительное. силой в четыре балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.