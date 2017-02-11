Чания о Николае Хашиг: вкладывал душу в каждую строчку

О том, как писатель Николай Хашиг вкладывал душу в каждую написанную строчку, о его фундаментальной книге корреспонденту Sputnik Раде Ажиба рассказал поэт Терентий Чания.





Николай Хашиг родился 11 февраля 1932 года в селе Хуап Гудаутского района. Писать Николай Хашиг начал во время службы в армии, а с 1956 года стал печататься в гудаутской районной газете "Бзыбь". В годы учебы в пединституте публиковал свои стихи в альманахе "Молодые поросли", издаваемом Союзом писателей Абхазии. Свой творческий путь Николай Хашиг начал как детский поэт. По словам Терентия Чания, песня "О ласточке" стала молодежным хитом.





"Первые стихи, посвященные детям, были очень красивы, они звучали мелодично. Многие его стихи легли на музыку. По-другому и не могло быть, так как Николай Хашиг вкладывал душу в каждую написанную им строчку. Перу Николая Хашиг принадлежат рассказы "Неопавший цветок" и "Главный корпус", повесть "Дед Ажгери", роман "Испытание", — рассказал Терентий Чания.





Николай Хашиг в кругу семьи из личного архива семьи Николая Хашиг

Николай Хашиг из архива семьи Николая Хашиг

Николай Хашиг (справа) из архива семьи Николая Хашиг 1 / 3 из личного архива семьи Николая Хашиг Николай Хашиг в кругу семьи В 1963 году в трех номерах журнала "Алашара" была опубликована повесть "Дорогою жизни". Затем в 1967 году, переработав повесть, Николай Хашиг издал роман "Там, где сливаются горные потоки".

© Sputnik. Рада Ажиба Поэт Терентий Чания награжден орденом "Ахьдз-Апша" "В его произведениях красной нитью проходит образ трудолюбивых и гостеприимных людей. Они любят свое село, выращивают чай, изабеллу, табак, а летом перегоняют стада овец и коз на альпийские луга. Среди этих людей и вырос Николай Хашиг. И вполне закономерно, что свой первый роман "Там, где сливаются горные потоки" он посвятил именно простому крестьянину. Успех данного произведения утвердил его на избранном пути. Эта книга, безусловно, знаменует собой заметный вклад в развитие современной абхазской прозы", — подчеркнул он.

В конце 80-х годов Николай Хашиг опубликовал в журнале "Алашара" публицистическую статью "Думая о завтрашнем дне". По словам Терентия Чания, эта статья послужила началом последующей творческой деятельности, результатом которой стало издание книги "Апсуара".





"Николай, как истинный знаток абхазских традиций, не обошел вопросы Апсуара. В своих художественных произведениях он вложил душу Апсуара в образы, а в своих публицистических работах к вопросу подошел как исследователь. В них он сохранил все формы народного творчества, общения, уважения друг к другу. На эту тему им создан поистине фундаментальный труд "Апсуара", — добавил поэт.





Чания считает, что работа Хашиг "Идеология абхазской государственности" проблемы Апсуара поднимает на самый высокий уровень.





"В книге сказано все, начиная от рождения и воспитания ребенка до взаимоотношений в семье и в государстве с точки зрения абхаза. Я помню, что Николай вначале выставил эту работу на обсуждение Совета старейшин, а потом этот вопрос был вынесен на заседание Парламента", — рассказал он.





Во время грузино-абхазской войны 1992 – 1993 годов, работая над книгой "Апсуара", Николай Хашиг параллельно начал писать и на военную тематику. В книгу "Война, война…" вошли и ранее написанные рассказы, и очерки об участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Трудно представить современную абхазскую прозу без произведений Николая Хашиг, подчеркнул Чания.





Николай Хашиг - Заслуженный работник культуры Республики Абхазия, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени, член Союза писателей СССР, Абхазии и России. Был секретарем правления Союза писателей Абхазии, руководителем Литфонда Абхазии, директором бюро пропаганды художественной литературы.

Скончался Николай Хашиг на 83-м году жизни 24 мая 2014 года.