Центризбирком: пока отказа в регистрации кандидатам не было

СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Владимир Бегунов. Пока зарегистрировано 26 кандидатов и одна политическая партия, от которой идут на выборы восемь человек, рассказал Sputnik председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия.

Как сообщили Sputnik в Центризбиркоме, к 10 февраля всего было выдвинуто 162 кандидата в депутаты, из ни 26 человек от четырех политических партий. Количество кандидатов больше уже не увеличится. До 20 февраля выдвиженцы должны предоставить в ЦИК Абхазии все документы. Центризбирком их будет рассматривать до 2 марта – дня окончания регистрации.

© Sputnik. Леон Гуния Выборы в Парламент Абхазии: что надо знать

"Пока случаев отказа в регистрации не было, — рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия. – У нас были замечания по сбору подписей, но все было в рамках, допустимых законом ".

По закону может быть забраковано 10% подписей, собранных кандидатами, — сказал Гогия. – Если подписей с несоответствующими данными более 10%, то кандидат снимается с предвыборной гонки.

Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии состоятся 12 марта 2017 года.

Выборы в Парламент Абхазии состоятся по 35 округам, расположенным по всей территории Абхазии. Депутаты Парламента в 2016 году приняли поправки в выборное законодательство, согласно которому кандидатами в депутаты не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами.