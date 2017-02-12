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Снег в Сухуме

Снег обещают синоптики на предстоящей неделе

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (440)
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По сообщениям метеорологов, на предстоящей неделе Абхазия будет находиться под влиянием холодного антициклона с северо-запада.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Как сообщили метеорологи Абхазии, в понедельник в Абхазии осадков не ожидается.

Во вторник, возможен снег с дождем. Со среды погода ухудшится, ожидается снег. Дневная температура воздуха опустится до + 2˚С.

Ночью температура воздуха опустится ниже 0 ˚С.

Атмосферное давление нестабильное.    

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью опустится до — 2˚С, днем температура поднимется до +7˚С.

Температура морской воды +7˚С, волнение значительное, силой в четыре балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.  

Темы:
Погода в Абхазии (440)
Теги:
Абхазия

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