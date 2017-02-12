Снег обещают синоптики на предстоящей неделе

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Как сообщили метеорологи Абхазии, в понедельник в Абхазии осадков не ожидается.

Во вторник, возможен снег с дождем. Со среды погода ухудшится, ожидается снег. Дневная температура воздуха опустится до + 2˚С.

Ночью температура воздуха опустится ниже 0 ˚С.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью опустится до — 2˚С, днем температура поднимется до +7˚С.

Температура морской воды +7˚С, волнение значительное, силой в четыре балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.