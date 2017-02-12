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Мутация голоса и кузнечик: первый выпуск "Ты супер!"

© Фото: НТВ
В Абхазии
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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (24)
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Первый концерт отборочного тура нового шоу "Ты супер!" прошел 11 февраля. Из полутора тысяч претендентов предварительный отбор на детский музыкальный конкурс прошли 92 участника – дети, оставшиеся без попечения родителей.

Sputnik, Анжелика Бения.

Премьера международного вокального шоу для детей "Ты супер!" прошла 11 февраля на канале НТВ. Участники проекта — юные певцы, у которых раньше не было возможности попасть на большую сцену, дети, в жизни которых уже были драмы, трагедии и предательство.

Первый выпуск проекта — начало отборочного тура. На сцену вышли участники из Армении, Казахстана, Молдавии и регионов России. 

генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн
© Sputnik.
Генпродюсер НТВ о шоу "Ты супер!": все дети уйдут из проекта победителями

Максимально проявить свой талант – такая задача стояла перед конкурсантами. Так говорила, провожая участников на сцену, педагог по вокалу Наталья Ефименко. А ведь многие конкурсанты до проекта никогда не занимались с профессиональными педагогами и впервые оказались на большой сцене перед залом, под прицелом телекамер.

Дети-участники ждали ярко-зеленую дорожку — дорогу в следующий тур и в новую жизнь, на которую они уже ступили, когда поднялись на сцену.

Чтобы пройти дальше участникам достаточно было получить голоса трех судей. Но уже после первого дня отборочного тура продолжить участие в конкурсе смогли не все. Из одиннадцати во второй тур прошли девять конкурсантов.

Дальше пройти не удалось Анне Ерхан из Молдовы и Владимиру Сарафутдинову из Казахстана, который, по словам судей, стал заложником ситуации – у мальчика наступил период мутации голоса, и, как выяснилось, петь в такой период категорически нельзя.

Сердца многих покорила самая юная участница шоу — семилетняя Татьяна Дузенко из Краснодарского края — девочка в желтеньком платьице, с косичками и обворожительно-ангельской улыбкой. Татьяна бегала по сцене и, едва умещая в своей маленькой ручке большой микрофон, пела всем известную песенку про кузнечика.

Сейчас уже сложно себе представить, что семь лет назад новорожденную Таню с проблемами зрения обнаружили в куче мусора. Еле живая девочка была обмотана пуповиной, а на ножке был ожог от затушенной сигареты. Шансов выжить почти не было. Забрала к себе девочку и стала для нее мамой Наталья Савельева. Затем маленькую Таню ждали операции, курсы по реабилитации, а главное – материнская любовь, благодаря которой Татьяна Дузенко и выздоровела.

Федор Бондарчук нашел актера на проекте Ты супер!
© Фото: пресс-служба НТВ
Федор Бондарчук нашел актера на проекте "Ты супер!"

Многие из участников до сих пор живут в детских домах, кто-то в интернатах, а кто-то уже обрел приемную семью, но всем им без исключения важно понять одно: все только начинается.

Шоу было трогательным от начала и до самого финала — с момента, когда к члену жюри Маргарите Суханкиной подбежали ее приемные дети, и до признаний Стаса Пьехи в том, что часть детства он провел в детском доме.

"Мне там нравилось. Мы были с ними на одной волне. Такие дети обладают даром честности, они открытые и чистые. Для меня это больше чем шоу, больше чем развлекательный контент", – сказал Пьеха.

Членами жюри стали также композитор и продюсер Виктор Дробыш и певица Ёлка.

На конкурс было подано 1500 заявок, но только около сотни конкурсантов смогли попасть на отборочный тур в Москву. Каждый из них уже услышал заветное "Ты супер!", сказал ведущий проекта Вадим Такменев.

Валерия Адлейба
© Sputnik / Илона Хварцкия
Участница шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба: не хочу никому подражать

"Мы искали таланты от Камчатки до Калининграда, от Мурманска до Краснодара, от Дагестана до Якутии, но и на этом не остановились. Поэтому сегодня к нам приехали участники из большинства бывших республик Советского Союза", – сообщил он.

Продолжение шоу "Ты супер!" смотрите в следующую субботу 18 февраля в 20:00.

Абхазию на этом проекте будет представлять 11-летняя Валерия Адлейба. Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер! " для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (24)

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