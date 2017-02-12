"Мы, абхазы, от боя не откажемся": победа в Краснодаре Батала Чежия

Бадрак Авидзба, Sputnik

Абхазский боксер Батал Чежия одержал победу в рейтинговом бою в дебютном поединке своей профессиональной карьеры. С 2011 года Батал Чежия занимался любительским боксом, достиг впечатляющих успехов — был многократным чемпионом Абхазии, чемпионом Москвы и чемпионом Вооруженных Сил Российской Федерации.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Удар поставлен": абхазский боксер примет участие в рейтинговом бою

Спортивное поведение

Свой дебютный бой на профессиональном ринге Батал Чежия боксировал в весовой категории до 79 килограммов. На церемонии взвешивания утром в воскресенье стало известно, что соперник абхазского спортсмена, Артавазд Маргарян из Армении, на четыре килограмма тяжелее Батала Чежия.

Несмотря на то, что абхазская сторона имела право потребовать от спортсмена согнать лишний вес до начала поединка, или же подать апелляцию и снять его с боя, этого сделано не было.

"Мы абхазы, и если мы приехали на бой, то не откажемся от него, даже если соперник будет весить на 10 килограммов больше", — сказал вице-президент Федерации бокса Абхазии, председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Качарава.

Финансовую поддержку участия абхазского спортсмена в турнире оказала АПА.

На боксерский ринг в этот вечер вышли восемь пар спортсменов, абхазский боксер выступал в заключительном поединке, ставшем главным боем вечера.

Победа в дебютном бою

В отличие от своего соперника, на счету которого было 20 боев на профессиональном ринге, Батал Чежия впервые дрался среди профессионалов. Боксерам предстояло провести четыре раунда в бою. С самого начала поединка Батал Чежия стал активно проявлять себя на ринге, нанося сопернику точные удары. К третьему раунду армянский боксер смог выровнять положение, но Батал Чежия не дал возможности сопернику победить в этом бою.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба Увеличение скорости рук и ударов: абхазский боксер готовится к турниру

"После первого раунда я оценил ситуацию, по ходу боя подсказывал, какие нужны комбинации. Бой был очень тяжелый, соперник навязывал борьбу, но мы оказались точнее, Батал попадал чаще. В третьем раунде мы начали немного уступать, но к концу ситуация выровнялась. В результате единогласным решением победу отдали Баталу Чежия", — сказал президент Федерации профессионального бокса Абхазии, тренер спортсмена Алик Карди оглы.

Вице-президент ФБА Роман Качарава отметил, что абхазский спортсмен проявил себя очень хорошо.

"Мне кажется, что он сначала немного перегорел, но потом взял себя в руки. Соперник очень опытный, тактически грамотный, но Батал справился с волнением и бой провел очень убедительно", — подчеркнул Качарава.

Победители турнира в Краснодаре выступят на шоу профессионального бокса перед стартом главного боя — реванша Кудряшова и Дурадоле, назначенном на 13 мая. В боях приняли участие представители стран СНГ и России.