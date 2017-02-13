Лучших российских гранатометчиков определили на стрельбах в Абхазии

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Лучших из 300 стрелков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и станковых автоматических гранатометов АГС-17 определили на соревновании в меткости. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа в Абхазии.

На завершающем этапе сборов военнослужащие соединения соревновались в меткости при выполнении стрельб из штатного вооружения в различных физико-географических условиях — в равнинной части полигона Гудаута и на побережье Черного моря полигона Нагвалоу.

Гранатометчикам предстояло поразить различные статические и динамические мишени, имитирующие танки и легкобронированную технику противника. Половина стрельб прошла в ночное время суток.

По информации пресс-службы, особое внимание в ходе состязаний было уделено стрельбе из АГС-17 с закрытых и полузакрытых огневых позиций по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными складками местности — в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот на расстояниях до 1700 м.

Руководители соревнований, с помощью установленных на полигонах современных модульных комплексов стрельбищного оборудования, оснащенного компьютерами и радиопередающими устройствами, в режиме онлайн вели наблюдение и оценивали результаты стрельб.

По итогам состязаний лучшие гранатометчики военной базы будут поощрены ценными подарками и грамотами от командования соединения на ближайшем праздничном построении в честь Дня защитника отечества.



