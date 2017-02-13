14:37 13 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Военнослужащий российской военной базы в Гудауте во время тренировки по противодействию терроризму

Лучших российских гранатометчиков определили на стрельбах в Абхазии

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
25 0 0

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, проведением состязаний по выполнению упражнений боевых стрельб были завершены месячные сборы гранатометчиков.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Лучших из 300 стрелков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и станковых автоматических гранатометов АГС-17 определили на соревновании в меткости. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа в Абхазии. 

На завершающем этапе сборов военнослужащие соединения соревновались в меткости при выполнении стрельб из штатного вооружения в различных физико-географических условиях — в равнинной части полигона Гудаута и на побережье Черного моря полигона Нагвалоу.

Гранатометчикам предстояло поразить различные статические и динамические мишени, имитирующие танки и легкобронированную технику противника. Половина стрельб прошла в ночное время суток. 

По информации пресс-службы, особое внимание в ходе состязаний было уделено стрельбе из АГС-17 с закрытых и полузакрытых огневых позиций по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными складками местности — в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот на расстояниях до 1700 м. 

Руководители соревнований, с помощью установленных на полигонах современных модульных комплексов стрельбищного оборудования, оснащенного компьютерами и радиопередающими устройствами, в режиме онлайн вели наблюдение и оценивали результаты стрельб. 

По итогам состязаний лучшие гранатометчики военной базы будут поощрены ценными подарками и грамотами от командования соединения на ближайшем праздничном построении в честь Дня защитника отечества.


Теги:
Абхазия

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Брейк данс
Брейкеры Абхазии и России: "Bang battle pro" в Сухуме
Под Ростовом завязался бой с Вермахтом и душманами
Под Ростовом завязался "бой" с Вермахтом и душманами
Статистика ДТП в Абхазии
Потери на дорогах: статистика ДТП в Абхазии за 2016 год

Соцсети

Sputnikabkhazia