Аршба: Госфонд абхазского языка будет реорганизован, а не ликвидирован

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Слухи о том, что Государственный фонд по развитию абхазского языка ликвидирован, не подтверждаются, так как речь идет не о ликвидации, а о реорганизации. Об этом заявила заместитель руководителя комитета Тамила Аршба.

Постановлением Кабинета Министров "Положения о Государственном языке Республики Абхазия по государственной языковой политике" с 1 января 2017 года Государственный фонд по развитию абхазского языка будет реорганизован путем присоединения его к Государственному комитету по языковой политике.

По словам Тамилы Аршба, сейчас в обязанности работников бывшего фонда по развитию языка входит контроль над качеством выполняемой работы.

"Госкомитет состоит из следующих отделов: отдел по созданию детской литературы, возглавляемый Гундой Квициния, отдел по переводу, возглавляемый Гундой Саканиа, отдел по обучению абхазскому языку, руководителем которого является Диана Шамба. Предельная численность комитета составляет 23 штатных единицы, 10 из которых — сотрудники реорганизованного фонда", — уточнила Аршба.

При этом заместитель руководителя Госкомитета по государственной языковой политике не отрицает, что фонд провел большую работу по развитию абхазского языка.

"Но, по мнению абхазского народа, работа, проводимая по развитию языка, не дает нужных результатов. Государство обязательно должно контролировать этот процесс. Также были выполнены не все задачи, включенные в государственную программу по развитию абхазского языка. Поэтому главной задачей комитета является увеличение эффективности и качества работы реорганизованного фонда", — заметила Тамила Аршба.

© Sputnik. Анжелика Бения Квициния: фонд развития абхазского языка был ликвидирован

По ее словам, после создания комитета был принят ряд правил, одно из которых гласит, что каждый проект должен контролироваться государством.

"Поэтому до рассмотрения и утверждения государственной комиссией по государственному языку всех проектов их действие временно приостановлено", — сказала Тамила Аршба.

В сентябре 2016 года по указу президента Республики Абхазия был создан "Государственный комитет Республики Абхазия по государственной языковой политике". Основной задачей комитета является сохранение и развитие государственного абхазского языка Республики Абхазия.

Государственный фонд по развитию абхазского языка создан в 2001 году указом первого президента Владислава Ардзинба. С 2001 по 2003 годы фонд возглавляла Тали Джопуа, затем ее сменил Арда Ашуба. С 2005 года фонд возглавляла Гунда Квициния.

Фонд занимался подготовкой и изданием методической литературы по абхазскому языку, словарей, красочно иллюстрированной детской художественной литературы, различной аудио- и видеопродукции для дошкольных и школьных учреждений.

Фондом впервые был издан турецко-абхазский словарь, компакт-диск "Изучим абхазский язык" с журнальным вариантом. Большое значение в фонде придавали дублированию на абхазский язык мультипликационных и художественных фильмов. На протяжении многих лет в фонде проводили тренинги для учителей абхазского языка.