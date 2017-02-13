Любовь согреет: синоптики Абхазии обещают похолодание 14 февраля

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Госгидрометеослужба Абхазии прогнозирует облачную погоду на 14 февраля, но это не испортит настроение в День всех влюбленных. Есть возможность согреть друг друга улыбками, комплиментами и признаниями.

Для тех, кто не успел приготовить подарок для единственного человека на свете, синоптики республики рекомендуют этим заняться утром вторника, так как в это время осадков не ожидается.

А вот вторая половина дня подготовила настоящее испытание для тех, кто целый год ждал романтическую дату. Прогнозируются дождь со снегом и понижение температуры до + 6˚С и даже до +4˚С. Ночью температура воздуха опустится до +1˚С, в дневное время столбик термометра будет подниматься от +4˚С до + 6˚С.

Атмосферное давление — 766 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 11 метров.

Температура морской воды +7˚С, волнение на море значительное.

Влажность воздуха высокая, 70-90%.

© Sputnik. Леон Гуния Прогноз погоды с 20:00 13.02.2017 по 20:00 14.02.2017



