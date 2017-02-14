Чаевые в Абхазии: кому достается наша щедрость

Амра Амичба, Sputnik.

Благодарить или не благодарить официанта каждый решает сам, но что такое эти обязательные загадочные 10% "за обслуживание"?

По словам администратора одного из ресторанов Сухума, при открытии полгода назад задумались над тем, стоит ли включать в счет проценты за обслуживание.

"В Абхазии сложилась такая устойчивая система, традиция, если хотите, что практически во всех заведениях в счет включены стабильные 10 процентов за обслуживание. И все гости, которые приходят, знают об этом, уже вошло в привычку, поэтому и мы внедрили, — заметил он. – Думали сначала, может не включать, но раз уж везде одинаково, если система уже налажена, не стали отходить".

При этом объяснил, что в их ресторане зарплата официанта формируется именно из этих процентов, и она варьируется в зависимости от выручки.

"Конечная зарплата официанта зависит от того, сколько потратят посетители за его столиками. Официанты мотивированы на объем, на выручку. Чаевые – это уже отдельно. Если посетитель захочет как-то отблагодарить конкретно своего официанта, дать ему деньги, то это его дело. Управляющий никакого отношения к этим деньгам не имеет", — подчеркнул администратор. И добавил, что, например, при заказе "на вынос", когда осуществляют доставку, убирают эти 10%, так как никакого обслуживания при этом в зале не происходит.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скажите ачашв!

Его коллега из другого ресторана считает, что неправильно включать в основной счет плату и за обслуживание. Цены должны быть окончательными, чтобы человек знал, рассчитал свои возможности. Для кого-то окончательная сумма заказа может стать неожиданной. Но уже все привыкли к сложившейся практике, и поэтому таких ситуаций не возникает, заметил администратор.

В тех немногих заведениях, где не указаны "процентные отчисления" за обслуживание, по признанию ряда рестораторов, они включены в стоимость блюд. В популярных для столичного бомонда ресторанах в Новом Афоне и Гагре не включены проценты за обслуживание, но при этом и цены на блюда там "кусачие".

Алена проработала официанткой десять лет, два из них в Сухуме. Четыре года назад летом приехала из Рязани на заработки в Абхазию и осталась здесь жить, вышла замуж. Правда, ресторан, в котором она работала в Сухуме, уже закрыт, но вспоминает, что посетители были щедры на чаевые.

"Имея опыт работы официанткой в России и в Абхазии, могу сравнивать. Разные посетители попадались. Но в Абхазии приятно удивило, что практически каждый оставлял чаевые, будь то мужчины, женщины или молодые девушки и парни", — заметила Алена.

Всех, кто работает в сфере обслуживания, следует поощрять, подчеркнули опрошенные Sputnik посетители столичных ресторанов. И даже включенные в счет проценты за обслуживание не считают обременительными.

Завсегдатай ресторанов девушка по имени Эсма рассказала, что на чай самое меньшее оставляют 50-100 рублей.

© Sputnik. Сергей Венявский Как готовят в России самый дорогой бургер с сусальным золотом

"Приходить в ресторан, чтобы праздно провести время, и не оставить чаевых человеку, который тебя обслуживает — это свинство, — считает Эсма. — Тогда пусть ходят в столовые, где не нужно оставлять чаевых и можно самому обслужить себя. За обслуживание всегда надо платить. А если качество не нравится, можно высказать администратору или есть книга жалоб и предложений. Будут стараться улучшить работу, и если качество плохое, люди обычно перестают ходить в такие места".

По мнению Кристины Зухба, так уж сложилось, что в Абхазии человек, который обслуживает, априори чувствует себя приниженнее того, кого обслуживает.

"Я считаю, что все люди абсолютно равны. Мне кажется, человека, работающего в сфере обслуживания надо поощрять и вниманием, и улыбкой, и уважительным отношением в процессе и, конечно же, если возможно, то и материально. Лично я с удовольствием оставляю и дополнительно чаевые, когда мне особенно нравится обслуживание. Если обслужили плохо, тех 10%, включенных в счет, тоже хватает", — сказала Кристина.

В ходе опроса корреспонденту Sputnik пришлось выслушать немало критических замечаний в адрес обслуживающего персонала некоторых заведениий.

Как правило, в Абхазии наибольшая нагрузка приходится на официантов в ресторанах национальной кухни. Весьма востребованы такие заведения среди жителей и гостей страны. Там такой поток посетителей, что, к сожалению, вежливость отходит на второй план, но непременные 10% всегда включены в счет, вне зависимости от качества блюд и уровня обслуживания.