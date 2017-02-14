Шамба: Акбашев - прирожденный лидер

Амра Амичба, Sputnik

Борис Акбашев, будучи руководителем Международной черкесской ассоциации, поддерживал тесные связи с лидерами национально-освободительного движения Абхазии, оказывал всемерную поддержку и способствовал укреплению исторических связей между Абхазией и республиками Северного Кавказа.

Об этом Sputnik рассказал Сергей Шамба, возглавлявший в начале 90-х годов Народный форум Абхазии "Айдгылара" ("Единение"). По его словам, Акбашев внес большой вклад в развитие взаимоотношений адыгского и абхазского народов. Сергей Шамба и Борис Акбашев познакомились, когда последний стал президентом МЧА. Лидеры национальных движений Кавказа всегда были в контакте.

"Айдгылара" и МЧА всегда были на связи. Международная черкесская ассоциация стала значительной народной силой. На мероприятия, которые проводила МЧА, приглашалась абхазская делегация, и они приезжали на наши мероприятия, — вспоминает Сергей Шамба. — Мы должны всегда помнить таких людей, как Борис Акбашев, потому что в самое трудное для нас время они оказывали помощь и поддержку".

Шамба отметил, что в то время, когда Абхазия была непризнанной и нужна была помощь внешних сил, благодаря таким организациям, как Международная черкесская ассоциация, абхазский народ мог полагаться на братские народы Кавказа.

"Это все придавало нам силы, и наши противники тоже видели, что мы не одиноки в этой борьбе. Сама война показала, что, несмотря на то, что г-н Шеварднадзе говорил, что Международная конфедерация Кавказа – это бумажный лев, она оказалась реальной силой, которая смогла оказать серьезную помощь Абхазии в борьбе с завоевателями. Такая вот поддержка братьев с Северного Кавказа и других народов, которые нас поддерживали, она нам всегда придавала силы. В этом и заключается важность наших отношений и поддержки Бориса Акбашева и МЧА", — подчеркнул Сергей Шамба.

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По мнению Шамба, лидерами неформального народного движения выдвигались грамотные, волевые люди из числа интеллигенции, каким и был Борис Акбашев.

"Организации, которые создавались, лидерами всегда выдвигали передовых людей своего общества, своих этносов. Это было везде в национальных движениях по всему Кавказу и вообще на постсоветском пространстве, фактически все лидеры были из активной интеллигенции. Борис Акбашев был одним из таких интеллигентов. Тогда возглавлять такие организации было непростым решением, потому что это всегда было противостояние власти, не все способны были на такие поступки, Борис Акбашев был одним из тех, кто решительно отстаивал интересы своего народа", — отметил Сергей Шамба.

Борис Акбашев был инициатором многих дел, в том числе при нем принят гимн МЧА, начали выпуск на русском, английском и турецком языках журнала "Черкесский мир" (главный редактор Геннадий Аламиа). Хотя и с запозданием, уже после кончины Акбашева, вышел уникальный труд "Адыгская (Черкесская) энциклопедия" (2006 г.).

Сергей Шамба с сожалением заметил, что для кавказского мужчины Борис Акбашев рано ушел из жизни в 2002 году в возрасте 70 лет.

"Его смерть стала неожиданной для нас. Абхазская делегация поехала на похороны, отдать дань уважения, — сказал Шамба. — Такие люди как Калмыков, как Акбашев в непростое время были лидерами наций и, конечно, оставили глубокий след в истории не только своих народов, но и в истории Кавказа, их имена непосредственным образом связаны с Абхазией".

Борис Хаджимурзович Акбашев родился 14 февраля 1932 года в ауле Псауче-Дахе Черкесской автономной области. Окончил Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства. Доктор экономических наук, профессор.

Президент Московского общества черкесской культуры "Адыги" в 1992-1996 году. В 1993–1997 году — вице-президент, в 1997–2000 годах — президент Международной черкесской ассоциации. В 1995–2002 годах — председатель совета "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесии. Борис Акбашев много работал над укреплением единства и авторитета МЧА как в РФ, так и за рубежом. Организатор Конгрессов МЧА.

Материалы выступлений Акбашева (на митингах, сессиях Парламента Карачаево-Черкесии, конгрессах МЧА, съездах общественного объединения "Адыгэ Хасэ", в периодических изданиях) вышли отдельной книгой "Трудные дороги правды".

Награжден дважды орденом "Знак почета", медалями "За трудовое отличие", "За освоение целинных земель", "За доблестный труд", двумя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР.