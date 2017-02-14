Российские артиллеристы в Абхазии выявят мастеров огня

СУХУМ – 14 февр, Sputnik. Минометные подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к отборочным соревнованиям на право участия в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который пройдет в рамках Армейских международных игр–2017 на полигоне Нагвалоу, сообщили Sputnik в пресс-службе ЮВО.

"Восемь групп на автомобилях Камаз проведут индивидуальные гонки с преодолением препятствий и ведением огня из 120-мм минометов "Сани" на полигоне Нагвалоу в Абхазии. По условиям конкурса, подразделения должны поразить небронированные цели на дальности до 1500 метров", — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Для ориентирования и связи в ходе соревнований военнослужащим разрешается использовать только карту, компас, бинокль и радиостанции. В соревнованиях будут определены три минометных подразделения, которые в конце февраля представят соединение на втором этапе профессионального конкурса среди минометчиков 49 армии ЮВО на полигоне в Ставропольском крае.

Всего в первом этапе конкурса "Мастера артиллерийского огня" принимают участие более 100 военнослужащих военной базы.