Литературовед: Константин Ломиа воспевал жизнь советских людей

СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Константин Ломиа – мастер художественного слова в абхазской литературе, он воспевал жизнь советских людей, сказал корреспонденту Sputnik ведущий сотрудник отдела фольклора АбИГИ, литературовед, критик Владимир Агрба.

Во все времена есть плохое и хорошее, он воспевал хорошее, добавил Агрба.

"Он появился в то время, когда в Абхазии было очень нелегко, это конец 40-х годов прошлого столетия. Тогда представители абхазской литературы – Леонтий Лабахуа, Самсон Чанба – были репрессированы, остальные, молодые и талантливые ребята, которые только-только начинали писать – Киазым Агумаа, Сандро Кучуберия, Леварса Квициния – практически все были отправлены на фронт", — отметил Владимир Агрба.

Вместе с Константином Ломиа в абхазскую литературу тогда вошел ставший знаменитым абхазский поэт Алексей Ласуриа.

© Фото: из архива Асиды Ломия Кумф Ломия, Нелли Тарба, Алексей Ласурия

"Константин Ломиа был очень оригинальным и порядочным. Он рос в семье, в которой отец очень рано ушел из жизни, мать одна воспитывала двоих сыновей. Тем не менее она смогла дать ему высшее образование в Сухумском педагогическом институте", — отметил он.

Писать стихи Константин Ломиа начал очень рано, и у него была особенно сильна гражданская лирика, считает литературовед.

Владимир Агрба отметил, что, помимо литературы, он активно занимался общественной деятельностью.

"Он принимал активное участие в общественной жизни Абхазии с молодых лет. Он был секретарем в Союзе писателей, помогал молодым людям, которые начинали писать стихи или прозу. Он оставил память о себе как о добром, порядочном человеке", — подчеркнул он.

Константин Ломиа родился 14 февраля 1928 года в селе Кутол Очамчырского района.

Поэт Кумф Ломиа

В 1950 году окончил Сухумский государственный пединститут, в 1952 году — Литературный институт имени Горького. Работал заведующим отделом культуры и быта в редакции газеты "Апсны капш", секретарем редакции журнала "Алашара", редактором журнала "Амцабз".

В 1957 году стал секретарем правления Союза писателей Абхазии. Выпустил множество сборников на родном языке. Многократно переводился на русский и грузинский языки. Кумф Ломиа выступал против вредных обычаев и предрассудков. Скончался Константин Ломиа в 1999 году.