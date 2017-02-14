Снег в среду прогнозируют метеорологи Абхазии

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Метеорологи республики сообщают, что в среду 15 февраля побережье Абхазии окажется под влиянием cевероатлантического циклона. Прогнозируется значительное ухудшение погоды, облачно, снег с дождем, снег.

Ночью температура воздуха опустится до 0˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется до +4˚С.

Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура морской воды +7˚С, волнение на море будет значительным.

Влажность воздуха высокая, 70-90%.

В Сухуме температура воздуха ночью +1˚С, днем +3˚С.