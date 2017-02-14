Снег в среду прогнозируют метеорологи Абхазии

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Метеорологи республики сообщают, что в среду 15 февраля побережье Абхазии окажется под влиянием cевероатлантического циклона. Прогнозируется значительное ухудшение погоды, облачно, снег с дождем, снег.
Ночью температура воздуха опустится до 0˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется до +4˚С.
Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба.
Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.
Температура морской воды +7˚С, волнение на море будет значительным.
Влажность воздуха высокая, 70-90%.
В Сухуме температура воздуха ночью +1˚С, днем +3˚С.
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 14.02.2017 по 20:00 15.02.2017