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Снег в среду прогнозируют метеорологи Абхазии

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (442)
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Госгидрометеослужба Абхазии прогнозирует ухудшение погоды в среду 15 февраля.

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Метеорологи республики сообщают, что в среду 15 февраля побережье Абхазии окажется под влиянием cевероатлантического циклона. Прогнозируется значительное ухудшение погоды, облачно, снег с дождем, снег. 

Ночью температура воздуха опустится до 0˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется до +4˚С.

Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. 

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.    

Температура морской воды +7˚С, волнение на море будет значительным.  

Влажность воздуха высокая, 70-90%.

В Сухуме температура воздуха ночью +1˚С,  днем +3˚С.

Прогноз погоды с 20:00 14.02.2017 по 20:00 15.02.2017
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 14.02.2017 по 20:00 15.02.2017

Темы:
Погода в Абхазии (442)


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