Предложил орехи, руку и сердце: супруги Артюх вместе 71 год

Sputnik, Анжелика Бения.

"Жили были дед да баба" — такими словами встретили нас герои нашей истории. Курочки Рябы, как в известной сказке, у них не было, ее заменили 12 попугаев, которых супруги разводят давно.

Ему – 94, ей – 90. В 2015 году они отпраздновали "Благодатную" свадьбу – 70 лет совместной жизни.

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– В 1946-ом подвернулась у нас любовь, — сказала Любовь Ивановна и сразу перешла на рассказ о том, как будущий супруг делал предложение со стаканом орехов вместо кольца в руке.

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– Ты мне орехи подарил? – спрашивает она Филиппа Андреевича.

– Ну, подарил.

– А потом, что ты мне сказал?

– А что я сказал? Я забыл уже, — и вместе смеются взахлеб.

"Благодатная" пара Абхазии поделилась секретами семейного долголетия © Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения

Филлип Артюх © Sputnik / Томас Тхайцук

Семья Артюх на Сухумской набережной. © Фото: из архива семьи Артюх

Ветеран ВОВ Филипп Артюх играет на балалайке. © Фото: из архива семьи Артюх

Семья Артюх в Сухумском Ботаническом саду © Фото: из архива семьи Артюх

Супруги Любовь и Филипп Артюх на Сухумской набережной. © Фото: из архива семьи Артюх 1 / 6 © Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения "Благодатная" пара Абхазии поделилась секретами семейного долголетия

Как Филипп нашел свою Любовь

Супруги Артюх познакомились в Абхазии, куда направили Филиппа Ивановича после тяжелого ранения, полученного при обороне Кавказа.

"Он меня не знал, я его не знала. Я вышла около вокзала, в забегаловку, что-нибудь покушать. Он подошел, поздоровались, и преподнес мне стаканчик орехов со словами: "Ты за меня пойдешь замуж?" – Я ответила: "Пойду", – рассказала Любовь Ивановна.

Конечно, до предложения орехов, руки и сердца Любовь немного знала своего будущего супруга, в общежитии видела пару раз, он в мужском жил, она – в женском.

Ни с первого, ни со второго взгляда

– Любовью с первого взгляда это не назовешь, да и со второго взгляда сложно назвать. А что такое любовь? – спрашивает уже меня Любовь Ивановна, но, не дождавшись ответа, дескать, все равно мала еще для такого, излагает свою версию.

– Молодой парень, без одного глаза. Тогда я как-то не смотрела на это, люблю я его — не люблю, нравится или нет. Сегодня, прожив с ним столько лет, задаюсь вопросом, а что такое любовь? Я думаю, это не любовь, а уважение к человеку и привычка, вот, что такое любовь. Или нет, как вы скажете? – спорить с тем, любовь это или нет, смысла не было.

– Есть ли у вас какая-то формула, благодаря которой вы до сих пор вместе?

Любовь на этот вопрос отвечает охотно, несмотря на то, что он был задан супругу.

– Мы с самого начала все стараемся делать вместе, и отдыхаем вместе, и работаем тоже. Я, если уйду в другую спальню, он будет кричать: "Ты где?" Мы никогда не ссорились, да и не за что было ссориться, если я что-то скажу, он от ответа воздержится, или наоборот, а потом признаем, что я была права, – сказала Любовь и посмотрела на своего Филиппа, на лице которого мелькнула улыбка.

В радости и печали, в богатстве и бедности

Супруги однажды поклялись друг другу быть вместе в радости и печали, болезни и здравии, в богатстве и бедности, так и живут с этой клятвой.

Тему "любовь-морковь" Филипп Иванович не поддерживал, лишь изредка перебивал нас фразами вроде "молодым у нас везде дорога, старикам – почет". Иванович зато охотно рассказывал свою военную биографию, что родился в 1923 году в станице Изомаевская Краснодарского края, что в 1941 году его, 18-летнего, призвали в армию. Ветеран ВОВ Филипп Артюх был даже героем проекта информационного агентства и радио Sputnik "Лица Победы".

Военную часть, в которой служил Артюх, отправили в Тбилиси, а затем в Кутаиси. Под Владикавказом Артюх был ранен в ногу.

В мае из-за ранения Филиппа направили вместо фронта в Абхазию, на сооружение Черноморской железной дороги, где он проработал более 60 лет.

"Киркой, лопатой работал. Я ведь человек не особо грамотный, закончил всего пять классов", – объяснил ветеран.

У Любови Андреевны биография не легче. Родилась она в 1927 году, воспитывалась в детдоме. Ей было 12 лет, когда она приехала в Абхазию. В 1944 году поступила на курсы старших кондукторов. Потом долгие годы работала в Санэпидстанции при железной дороге в Сухуме.

"Был объявлен набор на железную дорогу Гагра – Сухум, дороги тогда еще не было. Месяцев шесть училась и стала сопровождать поезда, то проводницей была, то кондуктором", – сказала она.

Без фаты и свадебного платья

Мы немного отвлеклись от основной темы. Вернемся к свадьбе, которую и по сей день подробно помнит Любовь Андреевна, ведь фата была не из фатина.

"Никакой фаты, ничего, марля с цветочками. Как я буду жить дальше, об этом я не мечтала и не гадала. Стол у нас был шикарный, свадьба была веселая, даже на аккордеоне играли", – поделилась воспоминаниями Артюх.

У Филиппа и Любови Артюх две дочери, старшей 5 марта исполнится 70 лет, четверо внуков, старшему внуку 50 лет, правнуков пока нет.

В маленькой, темной, но уютной квартирке без умолку галдят попугаи. В зале стоит стол, весь покрытый архивными фотографиями, военными наградами. Среди них есть и медаль "За любовь и верность", которая вручается семьям, прожившим вместе более 25 лет. Именно эту медаль пара называет самой дорогой.