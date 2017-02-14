"Союз казаков Абхазии" отметил восьмилетие

СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Восьмую годовщину образования "Союза казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий" отметили во вторник 14 февраля члены организации, об этом рассказал Sputnik атаман союза Вадим Мироненко.

"Сегодня нашему союзу восемь лет. Проделана большая работа, которая будет продолжена и в будущем", — сказал Мироненко.

Атаман отметил, что на праздничном собрании, членам Союза были вручены награды за участие в ряде спасательных операций и оказании гуманитарной помощи.

"Наши ребята оказывали помощь пострадавшим при наводнении в Крымске Краснодарского края, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик", — подчеркнул Вадим Мироненко.

Казаки были награждены крестами "За верность Черноморскому казачеству" и нагрудными знаками "200 лет Георгиевскому кресту".

"Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий" был создан в 2009 году.