Черноморэнерго: службы приведены в повышенную готовность

СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Амра Амичба. Все аварийные службы "Черноморэнерго" приведены в повышенную готовность, сообщает республиканское унитарное предприятие на своем сайте.

Черномоэнерго оповещает население о том, что в связи с ухудшением погодных условий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, которые могут повлечь аварии на трансформаторных подстанциях и обрывы линий электропередач.

По прогнозам метеорологов, уже со среды на побережье республики ожидается снег. Он уже выпал в Бзыбской части Абхазии.

"На данный час каких-либо повреждений на линиях электропередач не зафиксировано, — сказал корреспонденту Sputnik пресс-секретарь "Черноморэнерго" Дмитрий Габелиа. — Но получив данные метеорологов, о том, что в ближайшее время ожидаются холода, заморозки и выпадение снега, и не день-два, а на более длительный период, мы решили загодя подготовиться. Координируем свои действия, отталкиваясь от прогноза погоды. Вся энергетическая структура в ветхом состоянии. И плохая погода – очень большая угроза для линий и опор, поэтому всех предупредили. Даже отозвали из отпусков сотрудников, попросили круглосуточно быть на связи, чтобы смогли выехать в случае необходимости. Вот такой усиленный рабочий режим".

Ухудшение погодных условий в Абхазии влечет за собой, как правило, отключение электричества и подачи воды. Такой коллапс был совсем недавно, в конце января, когда в Сухуме начался сильный снегопад. Коммунальщики несколько дней устраняли последствия стихии, тогда как детвора резвилась во дворах, играя в снежки, и радуясь отмене уроков.