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Пустой учебный класс в школе

Ченгелия: первоклашкам необходимо отдыхать

© Fotolia/ Shannon Fagan
В Абхазии
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Ирина из Сухума: Почему у первоклашек в феврале каникулы? Совсем недавно из-за непогоды отменены были уроки. Не будет ли отставания по программе?

Sputnik, Амра Амичба: Как объяснила Sputnik заместитель министра образования и науки Медея Чангелия, по нормам общеобразовательных школ первоклашки имеют дополнительные каникулы.  

"Из-за непогоды всего три неполных выходных дня было, и засчитывать их за полноценные каникулы неправильно. Первоклашки, шестилетние малыши, очень устают, и по нормам они имеют дополнительные каникулы в феврале — неделю по календарю. Всегда так было. Это не что-то, что было решено в срочном порядке",  - сказала Ченгелия. 

По словам Ченгелия, никакого отставания по программе не будет, так как каникулы запланированы в учебной программе. 

В течение всего учебного года первоклашки отдыхали вместе со всеми учащимися школ. Только в феврале у первоклашек "личные" каникулы. Следующие установленные каникулы для школьников будут в марте – это недельные весенние  каникулы. 

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

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Ok, Sputnik! (26)


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