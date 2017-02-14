Ченгелия: первоклашкам необходимо отдыхать

Ирина из Сухума: Почему у первоклашек в феврале каникулы? Совсем недавно из-за непогоды отменены были уроки. Не будет ли отставания по программе?

Sputnik, Амра Амичба: Как объяснила Sputnik заместитель министра образования и науки Медея Чангелия, по нормам общеобразовательных школ первоклашки имеют дополнительные каникулы.

"Из-за непогоды всего три неполных выходных дня было, и засчитывать их за полноценные каникулы неправильно. Первоклашки, шестилетние малыши, очень устают, и по нормам они имеют дополнительные каникулы в феврале — неделю по календарю. Всегда так было. Это не что-то, что было решено в срочном порядке", - сказала Ченгелия.

По словам Ченгелия, никакого отставания по программе не будет, так как каникулы запланированы в учебной программе.

В течение всего учебного года первоклашки отдыхали вместе со всеми учащимися школ. Только в феврале у первоклашек "личные" каникулы. Следующие установленные каникулы для школьников будут в марте – это недельные весенние каникулы.

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