Любовь к книге

Бадрак Авидзба, Sputnik

Книга в жизни современного человека занимает все меньше места. Чаще всего для того чтобы прочесть любимый сборник стихотворений или новый роман, читатели используют гаджеты и аудиокниги. Несмотря на это, сегодня настоящих ценителей бумажного носителя много, пройдясь по улицам Сухума, мы в этом убедились. Почитатели книг, если даже не часто, дарят друг другу книги исходя из предпочтений.

"У меня трое маленьких детей, которые учатся в школе. С самого раннего детства я приучала детей к чтению, они читают не только абхазские и русские сказки, но они у меня уже знают Нартский эпос. К тому же они знакомы с творчеством Баграта Шинкуба, Дмитрия Гулиа, Таифа Аджба и других", — рассказала Лейла Пачулия.

На дни рождения сыновей Лейла старается дарить книги не только отечественных, но и зарубежных авторов.

"Я дарю также им книги на абхазском языке, чтобы они учили и не забывали родную речь", — отметила она.

© Sputnik. Бадри Есиава Библиотекарь: в окружении книг всегда есть соблазн их прочитать

Лейла Пачулия сказала, что и сама любит поэзию и с удовольствием принимает сборники стихотворений в качестве подарка.

Любительница чтения Милана Возба рассказала, что книга – потрясающий подарок, который можно сделать каждому человеку.

"Нужно знать, что нравится человеку. Если человек связан с искусством, то я стараюсь дарить книги, которые связаны с искусством, то есть ему я научную фантастику не подарю. Мне в последнее время дарят мало книг, но в детстве мне всегда дарили книги на праздники. А 14 февраля, кстати, в школе был обмен подарками", — сказала Милана Возба.

Гость Сухума из Красноярска Наталия Макарова рассказала, что она нечасто получает книги в подарок.

"Чаще всего я сама покупаю книги или же читаю в интернете. Где-то полгода назад мне подарили книгу, она называется "Ешь, молись, люби", после нее мне больше не дарили книг. В чтении книги, конечно, есть свои особенности, мне нравится запах бумаги, особенно когда книга новая, и еще ее удобно читать", — считает Маркова.

Подруга Наталии Евгения Плотникова рассказала, что в основном дарит книги старшему поколению, которому более привычно читать бумажную книгу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тысяча книг и один день 11

"Это в основном исторические книги, либо что-то связанное с религией. Молодежи я не дарю книги, так как это сейчас для них не очень актуально, мало кто их читает, и в большей степени они стоят на полке. Я считаю, что, несмотря на развитие технологий, бумажная книга должна сохраняться, так как у нее всегда будут читатели", — отметила она.

Сама Евгения любит читать документальные книги, связанные с историей, также фантастику.

Международный день дарения книги (International Book Giving Day) появился в 2012 году и призван объединять всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.