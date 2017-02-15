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МЧС РА. Архивное фото.

МЧС Абхазии: спасатели помогают дорожным службам по всей республике

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии оказывают помощь дорожным службам республики в ликвидации последствий снегопада, об этом корреспонденту Sputnik сообщил первый заместитель главы МЧС Тигран Делибалтян.

"Сотрудники МЧС всячески помогают дорожным службам в городах и районах республики по очистке снега с дорог. В Очамчыре и Гале спасатели накатывают колею спецтехникой, чтобы на дорогах не образовывались заторы", — сказал Делибалтян.

Тигран Делибалтян также отметил, что пока звонков в дежурную часть МЧС о чрезвычайных ситуациях не поступало. 

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. В центральной части республики снегопад по-прежнему продолжается. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. 




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