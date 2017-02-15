Ахуба: идет расчистка центральных дорог Сухума

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Амра Амичба. Во избежание заторов в Сухуме идет расчистка подъемов на центральных улицах столицы. Об этом сообщил начальник Коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба.

"На данный момент, чтобы не было заторов, расчищаем подъемы и спуски на выезде из города и в районе вокзала, — уточнил Ахуба. — Засыпаем песком. Снегопад пока не прекращается".

По его словам, каких-либо аварий на дорогах не зафиксировано.

"И падения деревьев на центральных дорогах пока не было. По паркам осмотр не ведется. Смотрим пока по дорогам, чтобы обеспечить продвижение автотранспорта, — сказал Дмитрий Ахуба. — Опасность есть, что могут упасть загруженные снегом ветки деревьев, но мы, Коммунальное и Зеленое хозяйство, мониторим ситуацию. Если где-то упадут деревья, будем убирать их в сторону".

Ахуба заметил, что в микрорайоны столицы — на Старый поселок и в Новый район — для расчистки пока не заезжали.

"Пока только центральную трассу расчищаем, потому что основная часть потока машин идет по этой трассе. И уже начали образовываться пробки, затруднено движение было. Сейчас мы справились с ситуацией, аварий не было, но машины встали, так как не могли подняться на подъеме в районе вокзала. Сейчас движение восстановлено. Подсыпали песок", — отметил Ахуба.

По прогнозу метеорологов, снегопад продлится до вечера.

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