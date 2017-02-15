Радио Sputnik Абхазия вышло в эфир

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Мультимедийный информационный центр Sputnik Абхазия запустил в среду 15 февраля радиовещание на абхазском и русском языках.

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба отметил, что радио Sputnik Абхазия на сегодня — уникальный для республики формат информационно-аналитического радио.

"Это не развлекательное и не музыкальное FM-радио, хотя такому контенту тоже иногда будет находиться место, но исключительно в информационном контексте. С запуском в эфир собственного вещания радио Sputnik Абхазия, наш мультимедийный центр, в технологическом и творческо-организационном смысле, принял свое окончательное концептуальное оформление", —сказал Бганба.

По словам шеф-редактора информационного агентства Дмитрия Нездоровина, теперь Sputnik Абхазия — полноценный современный медиакомплекс, состоящий из портала, выходящего на двух языках, пресс-центра и радиовещания на абхазском и русском языках.

"Тот радиопродукт, который мы теперь предлагаем на суд нашего слушателя, создан собственными творческими и техническими ресурсами. У наших журналистов, которых знают в Абхазии, появилась возможность не только писать для портала, но и рассказывать аудитории о важнейших событиях и явлениях в стране. Обещаю, что мы не остановимся на начатом и будем постоянно развиваться, предлагая слушателю в Абхазии новые проекты. Будем приглашать в студию интересных собеседников и ждем у приемников всех жителей Абхазии", — подчеркнул Нездоровин.

Продюсер радио Елена Бекренева отметила, что запуску вещания радио Sputnik Абхазия предшествовала долгая подготовительная работа. В начале пути, по ее словам, редакция сайта предложила читателям и слушателям форму подкастов, которые ежедневно пополняли контент портала.

"У нас в гостях было много известных и интересных собеседников. Среди них были: министры, руководители районов страны, депутаты, общественные деятели, историки, политики. Интересные беседы получились и с послом России в Абхазии Семеном Григорьевым, с секретарем Совбеза Мухамедом Килба, известными артистами Авангардом Леонтьевым и Сергеем Никоненко. Есть уже и полюбившиеся нашим слушателям собеседники. Теперь мы вышли за пределы интернет-портала и вещаем в эфире Абхазии", — пояснила Бекренева.

В столице, в Сухумском и Гулрыпшском районах Sputnik Абхазия можно слушать в FM-диапазоне на частоте 103,2. В Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах – 100,7 FM. В Гудаутском районе – 105,2 FM. В Гагрском районе на частоте 101,3 FM. Выпуски новостей и программ будут выходить четыре раза в день: в 8:00, 13:00, 18:00 и 21:00. Эфир будет длиться час: полчаса на абхазском языке и полчаса на русском.



