Прервано электроснабжение Сухума из-за аварии на подстанции "Бзыбь"

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Из-за аварии на подстанции Бзыбь отключили электричество в Сухуме. Об этом сообщает официальный сайт "Черноморэнерго".

"На ЛЭП, идущей от подстанции Бзыбь 220кВ, на участке протяженностью 15 километров из-за погодных условий произошел обрыв. Вследствие аварии часть абонентов города Сухум осталась без электроэнергии", — уточняется в сообщении.

Аварийные бригады "Черноморэнерго" выехали на место для устранения последствий аварий.

Ранее "Черноморэнерго" уведомило население, что все службы приведены в повышенную готовность, так как в связи с ухудшением погодных условий возможны аварии на трансформаторных подстанциях и обрывы линий электропередач.