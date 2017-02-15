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Провода в снегу

Прервано электроснабжение Сухума из-за аварии на подстанции "Бзыбь"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Сильный снегопад, который начался днем 14 февраля в Бзыбской части Абхазии, в ночь на 15 февраля добрался и до Сухума.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Из-за аварии на подстанции Бзыбь отключили электричество в Сухуме. Об этом сообщает официальный сайт  "Черноморэнерго". 

"На ЛЭП, идущей от подстанции Бзыбь 220кВ, на участке протяженностью 15 километров из-за погодных условий произошел обрыв. Вследствие аварии часть абонентов города Сухум осталась без электроэнергии", — уточняется в сообщении. 

Аварийные бригады "Черноморэнерго" выехали на место для устранения последствий аварий. 

Ранее "Черноморэнерго" уведомило население, что все службы приведены в повышенную готовность, так как в связи с ухудшением погодных условий возможны аварии на трансформаторных подстанциях и обрывы линий электропередач.



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