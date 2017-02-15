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Тактические занятия мотострелковой бригады ЮВО. Архивное фото

Российские военные из Абхазии провели учения на Кубани

© Sputnik. Саид Царнаев
В Абхазии
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В рамках проведения полевого выхода на полигоне "Молькино" в Краснодарском крае военнослужащие российской военной базы ЮВО провели танковые бои на новейших танках Т-72Б3.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, в рамках проведения полевого выхода на полигоне "Молькино" в Краснодарском крае провели танковые бои на новейших танках Т-72Б3, об этом сообщила пресс-служба ЮВО. 

В мероприятии принимали участие около 100 танкистов военной базы, было задействовано до 30 единиц современной военной техники. В ходе тактического учения военнослужащие на Т-72Б3 совершенствовали навыки ведения боевых действий, применяя метод, так называемых танковых дуэлей, когда один танк находится в засаде, а второй действует на удалении около 2 тысяч метров, скрытно меняя огневые позиции.

"Участникам "танковой дуэли" необходимо обнаружить танк соперника, взять на прицел и поразить его условным выстрелом. Каждый элемент боя сопровождается докладами экипажей руководителю занятий по средствам связи, что позволяет оценивать действия военнослужащих", — говорится в сообщении.




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