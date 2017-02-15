Роин Агрба о снегопаде в Абхазии: пик еще не наступил

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Пик снегопадов в Абхазии еще не наступил, ближе к вечеру в Сухуме он постепенно будет прекращаться, потом начнутся морозы, 17 февраля температура воздуха может опуститься до – 9, сообщил корреспонденту Sputnik метеоролог-любитель Роин Агрба.

"Примерно неделю наблюдаю за этим циклоном, он с Балкан. Но тут фишка в том, что два течения объединились, антициклон, который надвигался через Крым и Кубань должен был встретиться с балканским. В результате встречи двух течений мы получили такой продукт", – сказал "народный" синоптик.

Агрба сообщил, что прогнозировал движение циклона на территорию Абхазии.

"Я предупреждал. Вчера я обзванивал, призывал к готовности службы, многие прислушиваются, кто-то относится скептически", – отметил он.

© Sputnik. Наала Аивдзба Спроси Роина: ожидать ли снега в Сухуме

После обеда снегопад должен пойти на спад, небольшой снег ожидается и завтра, сказал Агрба. По его словам две массы должны завершить свой цикл именно в Абхазии.

Метеоролог-любитель сообщил, что прогнозирует и следит за погодой, используя общедоступные интернет ресурсы.

"Я пытаюсь анализировать полученную информацию. Как и во всех делах нужен четкий анализ, без него и прогноз будет кривым, всего-навсего внимательно слежу за ними и пытаюсь изучить природу, куда их понесет и, как будут себя вести. Просто нужно детальное изучение", – сказал Агрба.

"Народный синоптик" прогнозирует, что уже в воскресенье в Абхазии наступит потепление. По его словам, весна в республике задержится, а март, возможно, будет очень капризным.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. В центральной части республики снегопад по-прежнему продолжается. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено.