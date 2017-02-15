Сложно, но не критично: районы Абхазии противостоят снегопаду

Бадри Есиава, Sputnik.

Управляемой назвал обстановку в Гагрском районе, где уже лежит около 15-20 сантиметров снега, глава администрации Заур Бганба. Он рассказал, что работы по очистке городских дорог и центральной трассы ведутся с 6:00 с привлечением техники и сотрудников коммунальных служб.

© Фото: Chris Peeters Объездная дорога в Гагре перекрыта из-за снегопада

"В целом, ситуация спокойная, управляемая, но были некоторые проблемы с электроснабжением, часть которых уже решена соответствующими службами. Снег тяжелый, рвутся провода", — сказал Бганба.

Глава Гагрского района добавил, что администрация и коммунальщики работают слаженно и при необходимости оказывают помощь друг другу.

За время снегопада серьезных автомобильных аварий зафиксировано не было. Больше проблем создают деревья, которые под тяжестью мокрого снега падают сами или же их ветки перекрывают проезжую часть.

В городской черте Гудауты снег не вызвал больших проблем, тем более, что его выпало не так много, как в Сухуме, рассказал глава Гудаутского района Руслан Ладария. Он отметил, что утром 15 февраля техника очистила дороги, и по ней сейчас могут передвигаться все виды автомобилей, но в деревнях иная ситуация.

"В сельской части Гудауты выпало больше снега. Например, в Дурипше были похороны, и люди не могли туда попасть. Мы направили грейдер, который расчистил дорогу и уже вернулся обратно", — сказал Ладария.

Глава района отметил, что в течение дня направят коммунальную технику на помощь "Абхазавтодору" в уборке снега на центральной трассе Абхазии. Общую ситуацию Руслан Ладария охарактеризовал как спокойную.

© Sputnik. Томас Тхайцук Ликвидацией последствий снегопада в Абхазии будет руководить оперштаб

Руководитель администрации Сухумского района Беслан Авидзба выразил опасения в связи с возможными заморозками в ночь с 15 на 16 февраля, которые могут привести к закрытию некоторых участков центральной трассы.

"Центральная трасса буквально под угрозой, если будут заморозки сегодня ночью, с утра будет очень проблематично выезжать на дорогу, особенно по тещиному языку. По селам работы проходят в обычном режиме", — сказал Авидзба.

Работа ведется по нескольким основным направлениям, отметил глава Сухумского района, это подача воды и электроэнергии, доставка хлеба и оказание помощи людям с проблемами со здоровьем.

На двух участках в Верхней Эшере по причине обрыва на линии электропередач вынуждены применять веерное отключение.

В Гулрыпшском районе снег не стал причиной серьезных проблем, было всего два отключения электроэнергии, сказал глава этого района Аслан Барателия.

"Свет отключали всего пару раз и то на минут 10 — 15. Только в селе Мерхеул ветка упала на электропровода, куда выехали ремонтники для налаживания подачи света. В целом, у нас ситуация намного проще, нежели в городе, так как мы в большей степени сельский район, и люди еще с лета приготовили дрова на зиму", — подчеркнул Барателия.

© Фото: Дмитрий Ахуба Ахуба: идет расчистка центральных дорог Сухума

По его словам, на центральной трассе автомобильных аварий не было, чисткой занимается грейдер в сопровождении трех милицейских экипажей. Он добавил, что в администрации Гулрыпша на три дня введен режим дежурства.

К обеду 15 февраля в Очамчырском районе снега выпало около 15-20 сантиметров, в селах чуть больше, сказал глава района Хрипс Джопуа. Он добавил, что коммунальным службам, у которых на "вооружении" грейдер, тракторы и самосвалы, помогает Министерство по чрезвычайным ситуациям. Но, подчеркнул Джопуа, ситуация стабильная и держится под контролем.

"В Очамчырском районе свет есть, вода тоже, дорогу чистим, все службы находятся на своих рабочих местах. Было несколько незначительных аварий на линиях электропередачи, которые устраняются", — рассказал Джопуа.

По словам главы администрации Очамчырского района, в черте города дорогу чистить специальной техникой не стали, проложили с помощью большегрузных автомобилей. За день было несколько легких столкновений машин и выезд на обочину.

Хрипс Джопуа подчеркнул, что ситуация в Очамчыре сложная, но не критическая.

"Природа делает свое, а мы должны работать. Думаю, не составит большого труда, если каждый очистит от снега дорогу к своему дому, крышу, собственный огород или сад. Нам всем будет легче, если будем работать сообща", — считает глава.

А вот Ткуарчалу можно только позавидовать. Глава этого района Аида Чачахалия рассказала, что снег у них идет слабо и не успевает ложиться. Соответственно, никаких проблем от него нет и жизнь течет в привычном русле. Это единственный район в Абхазии, где не отменены занятия в школах.

© Sputnik / Томас Тхайцук МЧС Абхазии: спасатели помогают дорожным службам по всей республике

Глава Галского района Тимур Надарая уверенно заявил, что они готовы даже к усилению снегопада, есть вся необходимая техника и человеческие ресурсы. Надарая даже удивился тому, что из-за погоды в районе не возникло перебоев с электричеством, за исключением нескольких сел, где эта проблема уже решена.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. В центральной части республики снегопад по-прежнему продолжается. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено.

По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий, создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц.

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