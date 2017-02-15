Короткий век субтропического снега

Утром жители Абхазии проснулись в царстве Снежной Королевы. Пользователь Instagram beslan_djin не удержался и дернул елку за ветку перед камерой. Неизвестно, засыпало ли снегом фотографа, и чем закончилась эта фотосессия.
Для многих дорога на работу или в магазин превратилась в испытание. Волшебная и неторопливая прогулка по набережной Сухума в ролике izakhagba.
Заснеженный и безлюдный проспект Леона сняла emma_baronian. Небо затянуто снежными тучами. Девушка поймала один из немногих моментов за день, когда не шел снег.
На "Берехаловке" отряхивали пальмы от снега. Тяжелый сугроб может повредить молодые деревья.
Езда по заснеженным дорогам очень красива, но и опасна. На дорогах Абхазии застревали машины, но в Instagram у всех были красочные ролики за рулем.
Жизнь абхазских снеговиков кратковременна, как у бабочек. Видео полного процесса создания снеговика выложила в сеть di_abaza. Поговаривают, что группа активистов выступила с инициативой включить абхазских снеговиков в Красную книгу.