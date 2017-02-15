Короткий век субтропического снега

Утром жители Абхазии проснулись в царстве Снежной Королевы. Пользователь Instagram beslan_djin не удержался и дернул елку за ветку перед камерой. Неизвестно, засыпало ли снегом фотографа, и чем закончилась эта фотосессия.​

❄️❄️❄️ Публикация от Беслан Џьынџьал (@beslan_djin) Фев 15 2017 в 2:59 PST

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Для многих дорога на работу или в магазин превратилась в испытание. Волшебная и неторопливая прогулка по набережной Сухума в ролике izakhagba.

Кра-со-та❤ Публикация от @izakhagba Фев 15 2017 в 3:00 PST

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Заснеженный и безлюдный проспект Леона сняла emma_baronian. Небо затянуто снежными тучами. Девушка поймала один из немногих моментов за день, когда не шел снег.

Публикация от @emma_baronian Фев 15 2017 в 2:33 PST

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На "Берехаловке" отряхивали пальмы от снега. Тяжелый сугроб может повредить молодые деревья.

Добро ☺️ Публикация от @emma_baronian Фев 15 2017 в 2:38 PST

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Жители расчищали дорожки во дворах и на улице. Девушка с ником astachkadua сфотографировалась с лопатой. В кадр попал ребенок с совком, который расчищал свою тропу в лето. снег расчистить нннада? 😆 Публикация от @astachkadua Фев 15 2017 в 2:27 PST Езда по заснеженным дорогам очень красива, но и опасна. На дорогах Абхазии застревали машины, но в Instagram у всех были красочные ролики за рулем. Музыкааа😭😭 мелодия души😂 Публикация от Lana (@mafaavidzba) Фев 15 2017 в 2:04 PST ​Жизнь абхазских снеговиков кратковременна, как у бабочек. Видео полного процесса создания снеговика выложила в сеть di_abaza. Поговаривают, что группа активистов выступила с инициативой включить абхазских снеговиков в Красную книгу. Вот он, наш красавчик))) ⛄️ Публикация от 🦋 (@di_abaza) Фев 15 2017 в 2:03 PST ​ ​Даже памятник yesukhum завел профиль в Instagram и выложил снимок, на котором набережная приоделась и изменилась до неузнаваемости. давайте постараемся быть белыми и пушистыми.нам этой зимой уже устали намекать😂 Публикация от yeSUKHUM (@yesukhum) Фев 15 2017 в 4:40 PST ​ Пальмы в снегу – редкое, экзотическое зрелище для жителей любой страны. Этот снимок в профиле insta_abkhazia собрал более полутора тысяч лайков. И снова снег в Абхазии #Абхазия#abkhazia#снег#Гагра#insta_abkhazia Публикация от Аҧсны Аҳәынҭқарра Instagram (@insta_abkhazia) Фев 15 2017 в 4:51 PST ​



