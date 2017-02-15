"Тещин язык" Эшеры и объездную дорогу Гагры закрыли до утра

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадри Есиава. О закрытии участка "тещин язык" центральной трассы в Эшере и объездной дороги в Гагре до утра 16 февраля сообщил корреспонденту Sputnik гендиректор "Абхазавтодор" Борис Ачба в среду 15 февраля.

"В Эшере постоянно валит снег, и у нас нет возможности его убирать. Поэтому, было решено закрыть "тещин язык" до утра. То же самое с объездной дорогой в Гагре, где машины просто улетают с трассы", — рассказал Ачба.

По словам генерального директора "Абхазавтодора", решение об открытии этих участков центральной трассы республики будет принято уже утром с учетом погодных условий и состояния дорожного покрытия.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено.

По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий, создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц.