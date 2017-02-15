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Коммунальные службы расчищают трассу

"Тещин язык" Эшеры и объездную дорогу Гагры закрыли до утра

© Фото: Дмитрий Ахуба
В Абхазии
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Темы:
Снег в Абхазии (14)
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Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. В центральной части республики снегопад по-прежнему продолжается.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадри Есиава. О закрытии участка "тещин язык" центральной трассы в Эшере и объездной дороги в Гагре до утра 16 февраля сообщил корреспонденту Sputnik гендиректор "Абхазавтодор" Борис Ачба в среду 15 февраля.

"В Эшере постоянно валит снег, и у нас нет возможности его убирать. Поэтому, было решено закрыть "тещин язык" до утра. То же самое с объездной дорогой в Гагре, где машины просто улетают с трассы", — рассказал Ачба.

По словам генерального директора "Абхазавтодора", решение об открытии этих участков центральной трассы республики будет принято уже утром с учетом погодных условий и состояния дорожного покрытия. 

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. 

По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий, создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц.

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Темы:
Снег в Абхазии (14)
Теги:
Абхазия


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