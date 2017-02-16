"Черноморэнерго" работает в режиме нон-стоп

Амра Амичба, Sputnik.

Все службы "Черноморэнерго" еще с 14 февраля были приведены в повышенную готовность, так как в связи с ухудшением погодных условий из-за ветхого состояния энергосистемы страны были вполне ожидаемы аварии на трансформаторных подстанциях и обрывы линий электропередачи.

И уже утром 15 февраля произошло первое чрезвычайное происшествие. Из-за аварии на подстанции "Бзыбь" отключили электричество в Сухуме и частично в Сухумском районе.

На ЛЭП, идущей от подстанции Бзыбь 220кВ, на участке протяженностью 15 километров из-за погодных условий произошел обрыв.

"На подстанции Бзыбь-220 от токовой отсечки и токовой защиты нулевой последовательности первой ступени отключилась воздушная линия 220 кВ "Бзыбь", — сообщал сайт "Черноморэнерго".

Для обнаружения повреждения незамедлительно выехали две бригады специалистов. Они обнаружили, что на линии электропередачи в районе форелевого хозяйства в селе Отхара Гудаутского района из-за обильного снегопада упало дерево и замкнуло фазы воздушной линии Бзыбь 220 кВ. Уже к 12:48 бригада рабочих устранила аварию, линия была восстановлена.

15 февраля ряд аварий произошел и на подстанциях 110 кВ в Гудаутском районе: "Гудаута-2" и "Дурипш" были отключены по одному фидеру, на подстанциях "Гудаута –Тяга" и "Лыхны" выведены из строя два фидера, на подстанции "Мюссера-Тяга" отключены три фидера. На тех подстанциях, где вышло из строя по одному фидеру, они полностью восстановлены, на других работы продолжаются.

В Гагрском районе, несмотря на сложные погодные условия, службы "Черноморэнерго" вели работы по восстановлению вышедших из строя фидеров на подстанциях "Пицунда", "Алахадзы", "Насосная" и "Гячрыпш2. Например, на подстанции "Пицунда" в связи с обильным снегопадом, были отключены четыре отходящих фидера. Бригаде рабочих удалось провести восстановительные работы полностью.

Не обошла стихия и Новый Афон: 15 февраля в связи с сильным снегопадом выведены из строя два фидера подстанции "Афон".

В Гулрыпшском районе на подстанции "Сухум 220" и "Агудзера" после определения степени повреждений бригада рабочих предприняла все необходимые меры для восстановления бесперебойного функционирования подстанций.

Последствия аварии в Очамчырском районе на подстанции "Очамчыра-тяга" полностью устранены.

В Сухуме упало дерево и замкнуло фазы воздушной линии "Кяласур", в связи с чем была обесточена подстанция "Синоп". Бригада рабочих "Черноморэнерго" восстановила электроснабжение. Также проведены работы по устранению повреждений на воздушных линиях "Мачара".

В Сухумском районе тоже были отключения электричества: из строя вышли два фидера подстанции "Баслат".

По сообщению "Черноморэнерго", рабочие бригады находятся в постоянной готовности и сразу выезжают на места аварий.