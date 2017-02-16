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"Черноморэнерго": большая часть Абхазии запитана от России

© flickr.com/
В Абхазии
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Темы:
Снег в Абхазии (20)
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Два повреждения на высоковольтных линиях электропередач устраняют сотрудники Госкомпании "Черноморэнерго".

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Большая часть республики питается электроэнергией, поступающей из России, об этом корреспонденту Sputnik сказал главный инженер Госкомпании "Черноморэнерго" Тимур Кация.

"Большая часть Сухума, а также западная часть Абхазии питаются от России. Восточная часть – от ИнгурГЭСа", — сказал Кация.

Причина, объяснил инженер, в двух повреждениях на высоковольтных линиях электропередач, произошедших из-за снегопада, обрушившегося на республику.

"Одно повреждение произошло в районе села Мархяул Гулрыпшского района. Там оборвана линия. Наши специалисты ведут работы и скоро завершат их", — подчеркнул он.

Кация рассказал, что второе повреждение произошло на линии, соединяющей Сухум и Новый Афон.

Провода в снегу
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Черноморэнерго" работает в режиме нон-стоп

"Сейчас ищут точное место повреждения. Эта линия проходит в горной местности. Подступиться к ней трудно из-за глубокого снега, невозможно использовать автомобиль и спецтехнику. Приходится пешком осматривать линию", — отметил Тимур Кация.

Главный инженер ГК "Черноморэнерго" также сказал, что если линия не оборвана, то ремонт будет произведен в кратчайшие сроки.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. 

По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц.

Темы:
Снег в Абхазии (20)


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