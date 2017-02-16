Хаджимба провел совещание штаба по ликвидации последствий стихии

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание оперативного штаба по ликвидации последствий стихии. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

Президент отметил оперативность РУП "Черноморнэнерго" в возобновлении подачи электроэнергии, а также тот факт, что причины отключений были в упавших деревьях, а не в работе соответствующих служб.

"Все действия, которые были предприняты по линии Инвестпрограммы — подстанции, которые были обновлены – все это позволило нам не допустить того ужаса, который мог произойти. Такого снега у нас обычно не бывает, но в будущем мы должны быть готовы. Мы должны подготовить и технику для уборки снега. Должны быть и реагенты для сложных участков дорог с учетом экологических аспектов", — сказал президент.

Рауль Хаджимба подчеркнул, что работы по расчистке республиканской трассы ведутся в круглосуточном режиме. Глава государства поручил Министерству внутренних дел внимательно проработать вопрос ограничения проезда для транспорта, не приспособленного к сложным погодным условиям.

Премьер-министр Беслан Барциц сообщил, что ситуация с дорожной инфраструктурой стабилизировалась и находится под контролем.

"Все профильные органы переведены в режим постоянного реагирования, практически круглосуточного дежурства, работы не прекращаются даже на минуту", — сказал он.

Глава государства выразил благодарность участникам оперативного штаба за своевременные действия.

В связи с ухудшением погодных условий, по поручению президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Республики Абхазия Беслана Барциц. В штаб вошли руководители МВД, МЧС, Государственное управление энергетики и транспорта, РУП "Абхазавтодор", РУП "Черноморэнерго", главы администраций городов и районов.