Снега в пятницу в Абхазии не будет

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Госгидрометеослужба сообщает, что в пятницу 17 февраля на смену циклону придет антициклон с запада. На территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром местами возможен дождь со снегом, днем без осадков.

Ночью температура воздуха опустится от 0˚С до — 2˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется от +3˚С до +5˚С.

Атмосферное давление — 765 миллиметров ртутного столба, будет расти.

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.

Температура морской воды +7˚С, волнение на море будет умеренным.

Влажность воздуха высокая, 70-90%.