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Растения в ботаническом саду после снегопада в Абхазии

Снега в пятницу в Абхазии не будет

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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По сообщению метеорологов, в пятницу 17 февраля в Абхазии ночью и утром возможен дождь со снегом, днем без осадков.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Госгидрометеослужба  сообщает, что в пятницу 17 февраля на смену циклону придет антициклон с запада. На территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром местами возможен дождь со снегом, днем без осадков.

Ночью температура воздуха опустится от 0˚С до — 2˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется от +3˚С до +5˚С.

Атмосферное давление — 765 миллиметров ртутного столба, будет расти. 

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.    

Температура морской воды +7˚С, волнение на море будет умеренным.  

Влажность воздуха высокая, 70-90%.

Прогноз погоды с 20:00 16.02.2017 по 20:00 17.02.2017
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 16.02.2017 по 20:00 17.02.2017



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