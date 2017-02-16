Президент вручил дипломы лауреатам премии имени Дмитрия Гулиа

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба вручил премии лауреатам Государственной премии имени Дмитрия Гулиа в четверг 16 февраля.

"Благодаря творческим людям, о нашей стране знают далеко за пределами республики. Уверен, что впереди нас ждут большие успехи, если мы будем уделять должное внимание культуре, языку. Я от всей души поздравляю вас с сегодняшним днем", — сказал президент, обращаясь к лауреатам премии.

Председатель комиссии по Государственной премии имени Дмитрия Гулиа Алексей Гогуа отметил, что на соискание премии было представлено 10 работ, и добавил, что все лауреаты достойны высокой награды.

"Мы проводим конкурс раз в три года. В нашем уставе указано, что премия имени Дмитрия Гулиа присуждается произведениям на абхазском языке. Но бывают случаи, когда премии удостаиваются произведения, написанные на русском языке. Например, Фазиля Искандера, писавшего об Абхазии. Решение о награждении премией в подобных случаях принимает руководство страны. В этот раз премии удостоился роман Даура Начкебия "Берег ночи", — сказал Гогуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вручение наград лауреатам премии Гулия в администрации президента

За достижения в области литературы за последние три года Государственной премии имени Дмитрия Гулиа удостоились работы Владимира Зантария, Даура Начкебия, Вахтанга Абхазоу. Вячеслав Аблотия получил награду за дубляж художественных фильмов и мультфильмов. За исполнение популярных песен Людмила Гумба также удостоилась премии.

Государственная премия имени Дмитрия Гулиа присуждается в области литературы, искусства и архитектуры раз в три года.