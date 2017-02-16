Шесть из семи: во всех районах Абхазии проблемы со светом, кроме Гала

Sputnik, Бадри Есиава.

Основным последствием снегопада в Абхазии стало падение деревьев и веток на линии электропередачи, что привело к частым отключениям, как в городах, так и в сельской местности Абхазии. Это подтверждают большинство глав районов республики.

"Единственная проблема у нас с электроэнергией. Вчера в нескольких частях Гагрского района прекратилась подача электричества из-за того, что на провода упали ветки деревьев, но к утру вопрос уже был решен. На этот час только в селе Псахара нет света, но сотрудники коммунальных служб устраняют обрыв", — рассказал глава Гагрского района Заур Бганба.

Примерно такая же обстановка в Гудаутском районе, в селах которого выпало намного больше снега, чем в самом городе. По словам замглавы администрации Даура Дзидзария, с раннего утра жители сел обращаются за помощью.

"С утра поступают звонки от селян. Мы уже направили технику в Дурипш и Блабырхуа для очистки дорог. Есть некоторые сложности с электроснабжением сел Отхара и Мгуыдзырхуа. Серьезных аварий, в принципе, нет, а те, что есть, решаются", — отметил Дзидзария.

В работе по восстановлению электроснабжения в Сухумском районе коммунальные службы объединились с местными жителями, которые им помогают убирать ветки и деревья с оборванных линий электропередачи.

"Мы договорились с районными электросетями о выводе людей им на помощь. Главы сел уведомили об этом местных жителей, и там, где упали деревья, идет совместная работа. Рассчитываем, что к вечеру сегодняшнего дня свет появится на всей территории района", — рассказал глава Сухумского района Беслан Авидзба.

Авидзба добавил, что непростая ситуация сложилась в селе Яштуха, где выпало больше одного метра снега. Это сильно затруднило передвижение автомобилей, но администрация района расчищает дорогу к Яштухе и организовала доставку хлеба.

На часть центральной трассы в районе села Ачадара за ночь упало много веток. С дороги они были убраны еще утром 16 февраля, но вывезти их с обочин пока технической возможности нет, добавил Авидзба.

Из-за проблем с электричеством прекратилась подача воды в Гулрыпшском районе, глава которого рассказал корреспонденту Sputnik, что насосная станция обесточена из-за обрыва кабеля электропередачи.

"Точка обрыва уже найдена, и пока ее не устранят, мы не можем подать воду в села и прилегающим к ним частные домам. Ремонтная бригада обещала к концу дня решить эту проблему", — рассказал глава Гулрыпшского района Аслан Барателия.

Самым обесточенным районом за последние сутки можно назвать Очамчырский, руководитель администрации которого рассказал, что в селах Тхина, Отап и Члоу практически всю ночь не было света. В селе Атара упало восемь пролетов линий электропередачи. Жители этого села все еще остаются без электричества, но в течение дня планируется завершить работы и подать свет.

© Sputnik. Томас Тхайцук "Абхазавтодор": все дороги в республике открыты для проезда

На день позже остальных районов снегопад добрался и до Ткуарчалского, где к обеду 16 февраля легло около 30 сантиметров осадков. По словам главы администрации Аиды Чачхалия, уборкой дорог в центре города занимается "Абхазавтодор", а ремонтные бригады местной электросети занимаются восстановлением электроснабжения.

"Со вчерашнего вечера было отключение света в трех частях района. Сейчас электричества нет только в Акармарской зоне, где проводятся все необходимые работы", — сказала Чачхалия.

Самая комфортная для жизни обстановка сложилась в Галском районе. Глава администрации Тимур Надарая отметил, что, несмотря на интенсивный снегопад, у них проблем со светом, водой или дорогами нет.