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Зима в Абхазии

Троллейбусы не выйдут на улицы Сухума в случае заморозков

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Снег в Абхазии (23)
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Движение троллейбусов по Сухуму было приостановлено из-за снегопада в среду 15 февраля, об этом сообщил Sputnik заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Работа Сухумского троллейбусного парка в случае заморозков может быть приостановлена еще на несколько дней, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Троллейбусного управления столицы Юрий Барганджия.

Провода в снегу
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Как и вчера, мы сегодня тоже не работаем. Боюсь, что и завтра не сможем пустить троллейбусы, если сбудутся прогнозы синоптиков, которые обещают минусовую температуру в ночь с 16 на 17 февраля", — отметил Барганджия.

По словам Барганджия, выпускать многотонные троллейбусы на скользкую дорогу опасно как для водителей, у которых нет опыта езды в таких условиях, так и для самих пассажиров.

Начальник Троллейбусного управления Сухума добавил, что большие проблемы в работе этого вида общественного транспорта вызывают ветки деревьев на линиях электропередач, без уборки которых также невозможно возобновить рейсы. 

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц.

Темы:
Снег в Абхазии (23)


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