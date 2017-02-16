Троллейбусы не выйдут на улицы Сухума в случае заморозков

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Работа Сухумского троллейбусного парка в случае заморозков может быть приостановлена еще на несколько дней, рассказал корреспонденту Sputnik начальник Троллейбусного управления столицы Юрий Барганджия.

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"Как и вчера, мы сегодня тоже не работаем. Боюсь, что и завтра не сможем пустить троллейбусы, если сбудутся прогнозы синоптиков, которые обещают минусовую температуру в ночь с 16 на 17 февраля", — отметил Барганджия.

По словам Барганджия, выпускать многотонные троллейбусы на скользкую дорогу опасно как для водителей, у которых нет опыта езды в таких условиях, так и для самих пассажиров.

Начальник Троллейбусного управления Сухума добавил, что большие проблемы в работе этого вида общественного транспорта вызывают ветки деревьев на линиях электропередач, без уборки которых также невозможно возобновить рейсы.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц.