Виталий Хутаба назначен и.о. главы администрации Пицунды

СУХУМ 16 фев — Sputnik. Указом президента Республики Абхазия Виталий Хутаба был назначен исполняющим обязанности главы администрации города Пицунда, сообщается на официальном сайте президента.

В соответствии с Указом главы государства, Беслан Дбар освобожден от исполнения обязанностей главы администрации города Пицунда.

Хутаба Виталий Матвеевич родился 5 января 1949 года в селе Блабырхуа Гудаутского района.

В 1979 году окончил Сухумский индустриальный техникум.

Работал заместителем директора Объединения пансионатов курорта "Пицунда".

С 15 марта 2012 года был и.о. директора Объединения пансионатов курорта "Пицунда".

В 2013 — 2015 годах – директор Объединения пансионатов курорта "Пицунда".

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.