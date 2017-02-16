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Пицунда.

Виталий Хутаба назначен и.о. главы администрации Пицунды

© Sputnik.
В Абхазии
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Ранее исполняющим обязанности главы города Пицунда был Беслан Дбар.

СУХУМ 16 фев — Sputnik. Указом президента Республики Абхазия Виталий Хутаба был назначен исполняющим обязанности главы администрации города Пицунда, сообщается на официальном сайте президента.

В соответствии с Указом главы государства, Беслан Дбар освобожден от исполнения обязанностей главы администрации города Пицунда.

Хутаба Виталий Матвеевич родился 5 января 1949 года в селе Блабырхуа Гудаутского района.

В 1979 году окончил Сухумский индустриальный техникум.

Работал заместителем директора Объединения пансионатов курорта "Пицунда".

С 15 марта 2012 года был и.о. директора Объединения пансионатов курорта "Пицунда".

В 2013 — 2015 годах – директор Объединения пансионатов курорта "Пицунда".

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.



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