Глава коммунального управления Сухума: граждане не хотят помогать

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Большинство владельцев торговых точек столицы не приводят прилегающую к ним территорию в порядок, что нарушает правила санитарных норм, заявил Sputnik начальник коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба.

"Коммунальные службы и зеленое хозяйство в первую очередь занимаются очисткой территорий и тротуаров перед школами, больницами, административными зданиями. Охватить весь город мы не можем, так как не хватает людей, а владельцы магазинов и торговых рядов должны нам помогать в работе по всем правилам санитарных норм. Большинство, к сожалению, не делают этого", — отметил Ахуба.

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Ахуба рассказал, что в течение всего дня проводились работы по маршрутам движения общественного транспорта, по Новому району, Старому поселку, на Маяке частично и по улице Мушни Хварцкия. Параллельно с коммунальными службами уборкой тротуаров и улиц от веток занимается "Зеленое хозяйство".

Начальник столичной коммунальной службы добавил, что уборкой тротуаров проспекта Аиааира от снега они планируют заняться 17 февраля.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 14 на 15 февраля. По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий, был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц.