"Абхазавтодор" о реагентах: в ближайшие годы этого не будет

СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Маловероятным назвал перспективу использования реагентов на дорогах Абхазии гендиректор Госкомпании "Абхазавтодор" Борис Ачба в беседе с корреспондентом Sputnik в пятницу 17 февраля.

"Обсуждение темы реагентов в Абхазии, как говорится, пока "вилами по воде". Это далекая перспектива, которую невозможно осуществить в ближайшие годы. Мы еще не знаем, о каких именно реагентах идет речь, экологи должны провести все необходимые исследования, да и такая технология борьбы с гололедом довольно сложная и затратная", — отметил Ачба.

Борис Ачба добавил, что в ближайшее время не планируется возвращаться к обсуждению этой темы, а лично он относится к этой идее скептически.

© Sputnik. Томас Тхайцук Хаджимба провел совещание штаба по ликвидации последствий стихии

"Лучше приобрести еще несколько грейдеров и погрузчиков. Например, сейчас в Очамчыре и Гале идет снег, у нас нехватка техники", — отметил Ачба.

Менее эффективным, но более безопасным для людей и окружающей среды Абхазии методом гендиректор "Абхазавтодора" назвал посыпание дорожного полотна песком, хотя и у него есть свои минусы.

Он рассказал, что после того как снег растает, песок необходимо убирать с дорог, чтобы не забивались ливневки, но специализированной для этой работы техники в республике нет.

Ачба выразил непонимание бурной реакции пользователей социальных сетей, после того как в СМИ появилась информация о возможном использовании реагентов на дорогах Абхазии.

"Фейсбук просто гремит высказываниями людей, которые не разбираются во всем этом и думают, что лучше специалистов знают эту работу. Словно мы завтра же начнем посыпать реагентами наши дороги", — считает Борис Ачба.

В связи с ухудшением погодных условий с 15 февраля 2017 года, по поручению президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Республики Абхазия Беслана Барциц.