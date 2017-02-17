Экологи не видят необходимости в реагентах на дорогах в Абхазии

СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Экологи Абхазии не видят необходимости в использовании реагентов на дорогах Абхазии, такое мнение высказали главный эколог страны Савелий Читанава и начальник отдела защиты растений при Министерстве сельского хозяйства Абхазии Владимир Герия.

"У нас не такие сильные заморозки, чтоб применять реагенты. Такие снегопады в Абхазии бывают с периодичностью раз в 7-10 лет, и в этих веществах нет особый необходимости", — уверен главный эколог страны Савелий Читанава.

По мнению главного эколога республики, даже если использование реагентов станет остро необходимым в ближайшем будущем, в чем он сильно сомневается, то есть вещества неопасные ни для здоровья человека, ни для природы.

"Можно было бы выбрать наиболее мягкие и щадящие виды реагентов, применение которых практикуется во многих странах мира без вреда людям, животным, экологии в целом. Таких реагентов с эффектом минимальной нагрузки на природу множество", — подчеркнул Читанава.

Если вдруг, добавил он, как в далеком 1911 году, выпадет огромное количество снега, что парализует страну, тогда экологи тоже скажут свое слово. О ежегодном применении химвеществ в Абхазии и речи быть не может, считает Читанава.

С его мнением солидарен и начальник отдела защиты растений при Министерстве сельского хозяйства Абхазии Владимир Герия, который настаивает на том, что прежде чем начать такую практику, необходимо взвесить все "за" и "против".

"В первую очередь надо учитывать стоимость этих мероприятий, последствия и необходимость в этом. Я думаю, что несколько дней в году можно потерпеть какие-то неудобства от снегопадов, обезопасив себя от возможных побочных эффектов", — сказал он.

По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц.



