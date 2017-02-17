20:07 17 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Расчистка улиц от снега

Экологи не видят необходимости в реагентах на дорогах в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Снег в Абхазии (28)
53 0 0

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада в четверг 16 февраля, в ходе которого прозвучало предложение использовать на дорогах республики реагенты.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Экологи Абхазии не видят необходимости в использовании реагентов на дорогах Абхазии, такое мнение высказали главный эколог страны Савелий Читанава и начальник отдела защиты растений при Министерстве сельского хозяйства Абхазии Владимир Герия.

"У нас не такие сильные заморозки, чтоб применять реагенты. Такие снегопады в Абхазии бывают с периодичностью раз в 7-10 лет, и в этих веществах нет особый необходимости", —  уверен главный эколог страны Савелий Читанава.

По мнению главного эколога республики, даже если использование реагентов станет остро необходимым в ближайшем будущем, в чем он сильно сомневается, то есть вещества неопасные ни для здоровья человека, ни для природы. 

Тротуар, посыпанный противогололедным реагентом
© Sputnik. Алексей Куденко
"Абхазавтодор" о реагентах: в ближайшие годы этого не будет

"Можно было бы выбрать наиболее мягкие и щадящие виды реагентов, применение которых практикуется во многих странах мира без вреда людям, животным, экологии в целом. Таких реагентов с эффектом минимальной нагрузки на природу множество", — подчеркнул  Читанава.

Если вдруг, добавил он, как в далеком 1911 году, выпадет огромное количество снега, что парализует страну, тогда экологи тоже скажут свое слово. О ежегодном применении химвеществ в Абхазии и речи быть не может, считает Читанава.

С его мнением солидарен и начальник отдела защиты растений при Министерстве сельского хозяйства Абхазии Владимир Герия, который настаивает на том, что прежде чем начать такую практику, необходимо взвесить все "за" и "против".

"В первую очередь надо учитывать стоимость этих мероприятий, последствия и необходимость в этом. Я думаю, что несколько дней в году можно потерпеть какие-то неудобства от снегопадов, обезопасив себя от возможных побочных эффектов", — сказал он.

По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба, в связи с ухудшением погодных условий был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барциц.


Темы:
Снег в Абхазии (28)
Теги:
Абхазия


Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Семен Бобылев случайно наткнулся на одну из газет, где была напечатана история семьи Абаш. Он влюбился в Нуцу с первого взгляда, спустя несколько лет они поженились.
Африка в сердце, Абхазия в душе
Ансамбль Александрова выступил в новом составе
Ансамбль Александрова выступил в новом составе впервые после катастрофы Ту-154
Статистика ДТП в Абхазии
Потери на дорогах: статистика ДТП в Абхазии за 2016 год

Соцсети

Sputnikabkhazia