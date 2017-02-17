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В выходные дни в Абхазии станет теплее

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (443)
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По сообщениям метеорологов, в предстоящие выходные дни территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться в области повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Абхазские метеорологи сообщают, что в выходные дни погоду будут формировать относительно теплые массы воздуха с юго-запада, которые будут способствовать повышению дневной температуры воздуха в воскресенье до +10˚С.

Ожидается переменная облачность, без осадков.

Атмосферное давление высокое, 771миллиметр ртутного столба.    

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью опустится от +1˚С  до —1˚С, днем воздух прогреется до +8˚С.

Температура морской воды +7˚С, волнение умеренное, силой в три балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90 %.  

Прогноз погоды с 20:00 17.02.2017 по 20:00 19.02.2017
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 17.02.2017 по 20:00 19.02.2017

Темы:
Погода в Абхазии (443)
Теги:
Абхазия


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