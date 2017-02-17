В выходные дни в Абхазии станет теплее

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Абхазские метеорологи сообщают, что в выходные дни погоду будут формировать относительно теплые массы воздуха с юго-запада, которые будут способствовать повышению дневной температуры воздуха в воскресенье до +10˚С.
Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление высокое, 771миллиметр ртутного столба.
Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится от +1˚С до —1˚С, днем воздух прогреется до +8˚С.
Температура морской воды +7˚С, волнение умеренное, силой в три балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90 %.
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 17.02.2017 по 20:00 19.02.2017