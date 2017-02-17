В выходные дни в Абхазии станет теплее

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Абхазские метеорологи сообщают, что в выходные дни погоду будут формировать относительно теплые массы воздуха с юго-запада, которые будут способствовать повышению дневной температуры воздуха в воскресенье до +10˚С.

Ожидается переменная облачность, без осадков.

Атмосферное давление высокое, 771миллиметр ртутного столба.

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится от +1˚С до —1˚С, днем воздух прогреется до +8˚С.

Температура морской воды +7˚С, волнение умеренное, силой в три балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90 %.