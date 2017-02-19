Новый Афон: цитадель царства абхазов и христианские святыни

Новый Афон по праву считается одним из красивейших мест на всем побережье Абхазии. Этот маленький городок лежит между двумя небольшими горами – Афонской и Анакопийской, которая раньше называлась Иверской, а еще ранее ее именовали Апсарской. За свою долгую историю и город не раз менял свое название – в разные времена это была Трахея, Анакопия, Псырдзха.

© Sputnik. Томас Тхайцук Путешествие в Новоафонскую пещеру 13

Именно тут, в этих местах, в начале нашей эры жило древнее племя абазгов, а территория эта звалась Абазгией, чуть восточнее начиналась Апсилия. Об этом месте писал древний историк Прокопий Кесарийский и называл крепости Трахеи неприступными для всех врагов, а таковых в истории было много. Тут, на укрепленных стенами древних крепостей возвышенностях, образовалось первое абхазское царство. Здесь сидел первый абхазский царь Леон, а затем и Леон II, впервые принявший титул Аԥсҳа, что означало “царь абхазов”.

Если древняя история этого места связана с битвами, сражениями, царями, их крепостями и башнями, то история более поздняя, конца XIX века, — это уже время, когда тут монахи из Афона стали организовывать новый монастырь. Он строился 13 лет и сейчас является чуть ли не главной достопримечательностью города и настоящим местом паломничества для многих верующих. Неудивительно, что город при монахах получил имя Новый Афон. Для христиан эти места святые, они связаны с именами апостолов Симона Канонита и Андрея Первозванного.

© Sputnik. Томас Тхайцук Монастырь.

Новый Афон щедро обласкан природой. В горных полостях находится потрясающая по своей красоте карстовая пещера, которую открыл Гиви Смыр. В живописном ущелье на реке Псырдзха в 1882 году образовалось небольшое красивое озеро, когда там построили десятиметровую плотину гидроэлектростанции.

В 1888 году Новый Афон посетил российский император Александр III. Говорят, именно в честь монаршего визита у того самого места, где высадились на берег царь и царица, была построена небольшая красивая часовня. Находится она у центральной трассы на берегу пруда с лебедями.

Кто только ни посещал город и ни восхищался его красотами. Антон Чехов, к примеру, был тут только один день, но успел и за это короткое время оценить великолепие панорам, открывающихся с высот новоафонских холмов. "Кто был в Новом Афоне, — пишет он, — и не поднялся на Иверскую гору, этот человек подобен тому, кто был в Риме и не видел в Ватикане Римского папу".

Три месяца в новоафонском монастыре жил русский художник Иван Крылов. Есть версия, что в Абхазию он пришел пешком из Владикавказа. История этих мест, их красота пленили сердце художника, он написал здесь не одну картину. Среди них "Просветители Абхазии, "Остатки Генуэзских развалин", "На Новом Афоне", "Монастырь в Новом Афоне". Новый Афон и события в нем легли в основу рассказов и очерков Алексея Толстого, Дмитрия Фурманова, Анри Барбюса.

© Sputnik. Томас Тхайцук Анакопийская крепость.

Историю этого города изучали многие абхазские ученые, среди них Георгий Дзидзария, Шалва Инал-ипа, Юрий Воронов, Зураб Анчабадзе, Хухут Бгажба, Олег Бгажба, Георгий Амичба, Вианор Пачулия.

В новом цикле заметок мы остановимся на самом интересном, что было открыто и изучено этими учеными, а также попробуем рассказать чуть больше, беседуя с людьми, которые знают историю Нового Афона. Возможно, для кого-то эти статьи станут поводом для поездки. Считайте это приглашением к путешествию в Новый Афон.