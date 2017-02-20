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Школы Абхазии возобновили учебный процесс

© Sputnik. Константин Чалабов
В Абхазии
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Темы:
Снег в Абхазии (32)
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Работа учебных заведений в Абхазии была приостановлена с 15 февраля в связи с сильным снегопадом.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Все учебные заведения Абхазии возобновили работу, сказала корреспонденту Sputnik заместитель министра образования и науки Абхазии Медея Ченгелия.

"Все учителя сегодня вышли на работу, учебный процесс продолжается в обычном режиме", — добавила она.

15 февраля в связи с непогодой занятия в школах республики были отменены до пятницы 17 февраля. 

Однако из-за того что погода не восстановилась, и снегопад продолжался, было принято решение о том, чтобы закрыть учебные заведения до понедельника 20 февраля.

Сильный снегопад обрушился на Абхазию в ночь с 14 на 15 февраля. 

Темы:
Снег в Абхазии (32)


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