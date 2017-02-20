Школы Абхазии возобновили учебный процесс

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Все учебные заведения Абхазии возобновили работу, сказала корреспонденту Sputnik заместитель министра образования и науки Абхазии Медея Ченгелия.

"Все учителя сегодня вышли на работу, учебный процесс продолжается в обычном режиме", — добавила она.

15 февраля в связи с непогодой занятия в школах республики были отменены до пятницы 17 февраля.

Однако из-за того что погода не восстановилась, и снегопад продолжался, было принято решение о том, чтобы закрыть учебные заведения до понедельника 20 февраля.

Сильный снегопад обрушился на Абхазию в ночь с 14 на 15 февраля.