Российские военные в Абхазии учились подавлять связь и навигацию

СУХУМ – 20 фев, Sputnik. Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в ходе проведения тактико-специального учения на полигоне Нагвалоу отработали задачи по подавлению системы связи и навигации условного противника, говорится в информации пресс-службы ЮВО.

В учениях было задействовано свыше 100 военнослужащих и около 20 единиц спецтехники, в том числе станции радиопомех "Житель" и "Синица". Специалисты РЭБ в кратчайшие сроки развернули станции, провели сбор и анализ информации на основе приема излучений КВ и УКВ диапазонов.

Военные с применением новейших машин создания помех нарушили сотовую связь, используемую условным противником.

Пресс-служба ЮВО отмечает, что анализ результатов специального учения показал высокую эффективность штатных технических средств подразделений РЭБ, а также готовность личного состава к их профессиональному применению.