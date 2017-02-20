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Учения Центра геопространственной информации ЮВО

Российские военные в Абхазии учились подавлять связь и навигацию

© Sputnik. Виталий Тимкив
В Абхазии
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В учениях на полигоне Нагвалоу участие приняли свыше 100 военнослужащих подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщила пресс-служба ЮВО в понедельник 20 февраля.

СУХУМ – 20 фев, Sputnik. Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в ходе проведения тактико-специального учения на полигоне Нагвалоу отработали задачи по подавлению системы связи и навигации условного противника, говорится в информации пресс-службы ЮВО. 

В учениях было задействовано свыше 100 военнослужащих и около 20 единиц спецтехники, в том числе станции радиопомех "Житель" и "Синица". Специалисты РЭБ в кратчайшие сроки развернули станции, провели сбор и анализ информации на основе приема излучений КВ и УКВ диапазонов.

Военные с применением новейших машин создания помех нарушили сотовую связь, используемую условным противником.

Пресс-служба ЮВО отмечает, что анализ результатов специального учения показал высокую эффективность штатных технических средств подразделений РЭБ, а также готовность личного состава к их профессиональному применению.



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