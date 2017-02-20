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Фазиль Искандер.

Мемориал на могиле Искандера создадут к годовщине смерти писателя

© Фото: Ибрагим Чкадуа
В Абхазии
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Темы:
Наш Фазиль (63)
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Председатель Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба в интервью информагентству Sputnik Абхазия рассказал о планируемых проектах диаспоры.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Создание мемориального комплекса на Новодевьичьем кладбище к годовщине смерти Фазиля Искандера первостепенной задачей назвал председатель Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия. 

"Близится годовщина смерти Фазиля Искандера, и нам необходимо к этой дате успеть создать мемориальный комплекс в его честь на Новодевьичьем кладбище. Это сейчас для нас первостепенная задача", — сказал Агрба.

Председатель Московской абхазской диаспоры выразил опасения по поводу того, что ожидание решений официальных органов и различных инстанций может занять много времени, что помешает уложиться в сроки. Поэтому, подчеркнул он, действовать надо быстро и при необходимости неформально. 

Полную версию интервью с Бесланом Агрба слушайте здесь>>>

Темы:
Наш Фазиль (63)


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