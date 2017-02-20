Кварчия: у Сухума и Нижнего Новгорода есть план действий на 2017 год

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Разработан план практических мероприятий, необходимых для реализации соглашения между Сухумом и Нижним Новгородом, об этом в интервью Sputnik сообщил заместитель главы администрации столицы Абхазии Леон Кварчия.

"В преддверии презентации экономического и культурного потенциала Нижнего Новгорода, прошедшей в Москве, администрация Сухума и администрация Нижнего Новгорода провели работу по разработке плана сугубо практических мероприятий на 2017 год. Он необходим для перевода наших отношений в практическую плоскость и реализации положений существующего соглашения между городами", — сказал Кварчия.

По словам замглавы столичной администрации, план мероприятий подразумевает все направления возможного сотрудничества.

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"Мы предусмотрели и обмен бизнес миссиями, презентацию ряда пилотных инвестиционных проектов, реализация которых возможна на территории Сухума для нижегородских бизнесменов. Мы предусмотрели обмен опытом среди преподавателей средних образовательных учреждений. То есть чтобы у наших преподавателей была возможность поехать в Нижний Новгород и повысить там свою квалификацию. То же самое предусмотрели относительно медицинского персонала", — отметил он.

Начало взаимоотношений столицы Абхазии с Нижним Новгородом было заложено в 2011 году, когда было подписано соглашение о научно-техническом, гуманитарном и торгово-экономическом сотрудничестве.