ЦИК Абхазии завершил прием документов для участия в парламентских выборах

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Прием документов от инициативных групп и политических партий для выдвижение кандидатов на выборы в Народное Собрание – Парламент Абхазии завершен, сообщили корреспонденту Sputnik в Центральной избирательной комиссии Абхазии.

"Общее количество зарегистрированных кандидатов в депутаты – 139. Из них от политических партий зарегистрировано 25 кандидатов, от инициативных групп – 114", — отметили в ЦИК.

Выборы в Народное Собрание Абхазии состоятся 12 марта 2017 года по 35 округам, расположенным по всей территории Абхазии.

Депутаты Парламента в 2016 году приняли поправки в выборное законодательство, согласно которому кандидатами в депутаты не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами.

© Sputnik. Леон Гуния Выборы в Парламент Абхазии: что надо знать

В выборах в Народное Собрание могут принять участие граждане Абхазии, которым ко дню голосования исполнилось 25 лет. В выборы 2017 года также внесено изменение, согласно которому политические партии могут выставлять своих кандидатов по всем округам.

Проголосовать на выборах могут граждане Абхазии, которым исполнилось 18 лет. Также можно проголосовать по паспортам гражданина Абхазии как старого, так и нового образца. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Абхазия через мобильное приложение на ваших смартфонах и планшетах

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>