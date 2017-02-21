Отступник и заступник: 105 лет со дня рождения Ираклия Антелава

В своей книге "Не могу забыть" невестка абхазского революционера Нестора Лакоба Адиля Аббас-Оглы вкратце описывает роль семьи профессора Ираклия Антелава в ее судьбе. С супругой ученого Анной Джеяни они близко дружили.

Адиля Аббас-Оглы, гонимая Госбезопасностью, советской властью и лично Лаврентием Берия за родство с Лакоба, пережила жестокие и страшные годы. После возвращения на родину из ссылки в Казахстан не многие ее жаловали, и мало кто был готов помочь. Одни из страха, другие из осуждения.

"Аня и Ираклий всегда принимали во мне и моей семье самое большое участие. В 1940 году, в страшное и тяжелое время, когда люди боялись своей тени, я получила от них, будучи в ссылке, теплое письмо, которое, перечитывая, не раз обливала слезами. Не могу передать, как это было важно для меня, которая чувствовала себя всеми забытой", — пишет Аббас-Оглы в книге "Не могу забыть".

По ее воспоминаниям, Ираклий Антелава питал к Адиле, ее детям и супругу теплые чувства, сопереживал им и осуждал всю несправедливость, с которой они столкнулись. Он называл Адилю самой дорогой подругой его жены.

"Не отказались они от меня и впоследствии, когда я вернулась в Сухум. Сколько раз я скрывалась у них от моих преследователей — работников особого отдела МВД. Сколько раз сидела за их праздничным столом рядом с известными людьми, и при этом мне никогда не давали понять, что я отверженная, не такая, как все", — пишет Аббас-Оглы.

Ираклий Антелава не раз пытался устроить ее на работу, советовал поступить в институт для получения специальности. Он убеждал Адилю в том, что долго такая жизнь продолжаться не может, и в конце концов правда восторжествует. Спустя какое-то время ему удалось прописать Аббас-Оглы в Гулрыпшском районе и помочь с поступлением в институт.

© Фото: из книги Адиле Аббас-оглы “Моя Абхазия... Моя судьба” Крылатая душа абхазской женщины

В той же книге автор подробно остановилась на биографии Ираклия Антелава.

Ираклий Антелава родился в Зугдиди в дворянской семье, окончил исторический факультет Тбилисского государственного университета, причем за свободные взгляды его четыре раза исключали, но всегда восстанавливали благодаря его способностям. Затем он решил поменять специальность и поступил в Московский финансово-экономический институт. В партию не стал вступать из принципиальных взглядов.

"Окончив обучение, в 1936 году Антелава приехал в Сухум, где и встретил Аню. В следующем году они стали мужем и женой. Ираклий вернулся на первоначальную стезю и начал преподавать историю в Сухумском государственном институте. Второе образование также пригодилось: впоследствии он самостоятельно выполнял все расчеты для своей докторской диссертации", — писала Аббас-Оглы.

Его диссертация "Государственные крестьяне Грузии в первой половине XIX века" привлекла внимание не только крупных советских ученых и издательств, но и зарубежных СМИ. "Голос Америки" передал, что в СССР появилась диссертация, в которой впервые дан объективный анализ положения грузинских крестьян в предреформенный период. После этого Антелава вызвали в КГБ, но ничего в итоге не смогли ему инкриминировать.

Два очерка одной истории

Заместитель директора Абхазского института гуманитарных исследований (АбИГИ) Сослан Салакая рассказал, что Ираклий Антелава переехал из Тбилиси в Абхазию в 1936 году, и за это время им было опубликовано немало интересных материалов об абхазах, их истории. В это число входит книга "Очерки по истории Абхазии XVII-XVIII веков", которая была опубликована в 1949 году и переиздана с серьезными правками спустя пару лет.

Трактовка эпохи Келешбея Чачба, по словам Салакая, пришлась не по нраву грузинской власти, которая не разделяла симпатии историка к абхазскому владетельному князю. В своей книге Антелава в некотором роде восхвалял Чачба за его политику по отношению к Турции и Грузии.

"Вскоре после выхода книги Антелава началось очередное наступление на абхазский народ и ее историю. Стали появляться статьи и научные работы о том, что абхазы средних веков и современные абхазы – это разные этносы, но этот тезис не нашел популярности в обществе, а был лишь началом поиска других методов искажения истории", — отметил историк.

По его рассказу, после неудачной попытки к этой работе подключились партийные деятели, с подачи которых было сделано "открытие", якобы доказывающее принадлежность абхазов к этнографической группе грузин. С этого момента было невозможно писать, говорить и вести речь об истории Абхазии в отрыве от грузинской.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом Адиле Аббас-оглы

"Это считалось, в лучшем случае, плохим тоном. В худшем – вызывало сомнения в научной объективности историков. В тот период многим пришлось писать покаянные письма, в которых они пытались объяснить, что они об этом не знали и пересмотрят свои взгляды. Одним из них вынужденно стал Ираклий Антелава", — рассказал ученый.

В итоге, добавил Салакая, Келешбей Чачба превратился из положительного персонажа, который боролся за самостоятельность Абхазии, в отрицательного. По новой трактовке истории Чачба должен был объединить абхазов и грузин, а не искать свободы для своего народа. Клеймо сепаратиста вместе с Келешбеем получил и Леван II Дадиани, который боролся с усилением Мегрелии.

В предисловии книги "Очерки по истории Абхазии XVII-XVIII веков" Антелава написал, что он не был в курсе этнической идентичности абхазов и грузин, а героический образ Келешбея был описан ошибочно. При этом он подчеркнул, что в состоянии заблуждения пребывал не только он, но и многие другие ученые, чьи имена Ираклий Антелава указал в своем предисловии.

"К счастью, эта теория держалась недолго, но нанесла немало ущерба истории нашей страны. Мы знаем, что Георгий Дзидзария готовил монографию о Келешбее, но после разгромной критики на партийной Сухумской городской конференции она так и не вышла в свет", — подчеркнул Салакая.

Историк рассказал и о том, что Ираклий Антелава отрицательно относился к коммунизму и не состоял в партии, но их установок он не нарушал. Если говорить о его личном отношении к абхазам или Абхазии, добавил Салакая, Антелава не питал к народу и стране негативных эмоций, со многими дружил и был лоялен. В 1956 году он вернулся в Тбилиси, где умер на 66 году жизни.

Доктор исторических наук, профессор Ираклий Георгиевич Антелава родился 21 февраля 1912 года в Зугдиди, Грузия. В 1931 году окончил Тбилисский государственный университет, через год поступил в Московский финансово-экономический институт. С 1938 по 1954 годы преподавал в Сухумском государственном педагогическом институте, параллельно работал в Абхазском институте языка, литературы и истории. В 1941 году защитил кандидатскую диссертацию "Очерки по истории народов Абхазии XVII-XVIII веков". В 1954 году защитил докторскую диссертацию "Государственные крестьяне Грузии первой половины XIX века". В 1956 году вернулся в Тбилиси и работал заведующим отделом новой истории Института истории АН Грузинской ССР.