СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Изменения названия Нагорного Карабаха на историческое – Арцах, безусловно, правильное решение, сказал корреспонденту Sputnik глава армянской общины Гагрского района Хачик Миносян.

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"Для любого армянина, который уважает свои корни, переименование республики Нагорный Карабах на Арцах — очень приятное событие. Если на этой земле наступит мир и спокойствие, это было бы чудесно", — добавил он.

В новой Конституции будет закреплено название Республика Арцах, наравне с ним будет использоваться и "Нагорно-Карабахская республика".

Долгое время работавший над возвращением исторических абхазских топонимов языковед Валерий Кварчия считает, что переименование Нагорного Карабаха — верный шаг.

"Название любой страны должно иметь историческую основу и звучать на родном языке. Поэтому считаю обоснованным принятое народом Республики Арцах решение", — сказал языковед.

Нагорно-Карабахская республика была провозглашена в сентябре 1991 года. В декабре того же года был проведен референдум о независимости. Результаты референдума и провозглашение независимости Нагорного Карабаха в мире признаны не были.