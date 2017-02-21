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Нагорный Карабах

Миносян: переименование Нагорного Карабаха правильное решение

© Sputnik. Илья Питалев
В Абхазии
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За переименование Нагорного Карабаха в Арцах проголосовали 88% жителей республики на референдуме 20 февраля.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Изменения названия Нагорного Карабаха на историческое – Арцах, безусловно, правильное решение, сказал корреспонденту Sputnik глава армянской общины Гагрского района Хачик Миносян. 

Город Степанакерт
© Sputnik. Илья Питалев
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"Для любого армянина, который уважает свои корни, переименование республики Нагорный Карабах на Арцах — очень приятное событие. Если на этой земле наступит мир и спокойствие, это было бы чудесно", — добавил он. 

В новой Конституции будет закреплено название Республика Арцах, наравне с ним будет использоваться и "Нагорно-Карабахская республика".

Долгое время работавший над возвращением исторических абхазских топонимов языковед Валерий Кварчия считает, что переименование Нагорного Карабаха — верный шаг.

"Название любой страны должно иметь историческую основу и звучать на родном языке. Поэтому считаю обоснованным принятое народом Республики Арцах решение", — сказал языковед.

Нагорно-Карабахская республика была провозглашена в сентябре 1991 года. В декабре того же года был проведен референдум о независимости. Результаты референдума и провозглашение независимости Нагорного Карабаха в мире признаны не были.



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