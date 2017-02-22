Sputnik, Владимир Бегунов.

Абхазские нюансы русской литературы © Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Элеонора Козьмиди рассказала о 97 днях в карцере

Автор программ преподавания русского языка и литературы в абхазских школах Татьяна Рогачева два года назад оставила преподавание в АГУ, где была старшим преподавателем, доцентом кафедры педагогики и психологии. Сейчас она работает над учебником русской литературы для десятых классов абхазских школ и методическими пособиями для учителей.

"Проблема в преподавании русской литературы в Абхазии в том, что сегодня ребятам приходится перескакивать с одной программы на другую, — рассказывает Татьяна Андреевна. – Учебники для седьмого и восьмого классов мы выпустили давно, когда же школьники переходят в девятый класс, им приходится учиться по российской программе, а она отличается от нашей".

Учебник для девятого класса, написанный в 2010 году, только попал в типографию, для десятого – только в работе.

"Мы, к примеру, включили в школьную программу "Что делать?" Чернышевского, — говорит педагог. – В России эту книгу не изучают. На мой взгляд, она важна, без нее сложно понять "Отцов и детей" Тургенева, ту дискуссию в обществе, которая шла между революционерами и консерваторами".

При этом поэма "Кому на Руси жить хорошо" Некрасова в программу не вошла.

"По моему мнению, эта поэма сейчас неактуальна, слишком далеки от сегодняшних школьников страдания крепостных крестьян, — рассказывает Рогачева. – Мы вместо нее включили гражданскую и любовную лирику Некрасова".

© Sputnik / Томас Тхайцук Элеонора Козьмиди: не стой посередине, принимай сторону обиженного

В школьную программу по литературе для абхазских школ также включены "Сын полка" Катаева и "Молодая гвардия" Фадеева, которые не проходят в России.

"Мы считаем эти книги важными для патриотического воспитания молодежи, — рассказывает автор учебника. – Кроме того, включили в программу и некоторые произведения мировой литературы. В десятом классе это, например, "Старик и море" Хемингуэя и "Фауст" Гете".

Татьяна Рогачева рассказывает, что авторы учебника учитывали специфику абхазской культуры.

"У нас во всех классах, с пятого по десятый есть Фазиль Искандер, в седьмом – переводы стихотворений Баграта Шинкуба, в старших классах — рубрика "Отечественная война в Абхазии", — говорит педагог.

Проблема с учебниками в том, что из-за недостатка финансирования их издание запаздывает на несколько лет после написания. Многие методические наработки абхазских учителей сейчас печатаются только в журнале "Школа и жизнь".

Дать денег студенту на тетрадь

Татьяна Андреевна рассказывает, что за шесть десятилетий работы в образовании, школьники не изменились, найти подход к ним требовалось и раньше, и сейчас.

"Нужно завоевать доверие учащихся, — говорит Рогачева. – К примеру, я читала педагогику курсу физкультурников. Они поначалу неохотно ходили, спрашивали: "Ну, зачем она нам?" Я разъясняла: "Даже, если вы не будете преподавать, вам предстоит воспитывать своих детей, у многих есть младшие братья, сестры, к тому же это расширяет кругозор…"

По словам педагога, в работе с классом важен неформальный подход.

© Sputnik. Evgenya Novozhenina Покровительница абхазских студентов

"Ко мне на улицах часто подходят бывшие ученики, помнят меня, это приятно, – рассказывает Рогачева. – В работе с классом я могла и за волосы потрепать нерадивого школьника или студента. Главное, чтобы это было в шутку и не обидно. Был у меня курс, который не хотел носить на занятия ручки и тетради. Перед лекцией я приговаривала: "Бедненькие, денег на ручку и тетрадку нет. Ничего, я вам выдам!" И раздавала каждому по 12 копеек на тетрадь и 34 копейки на ручку. Через неделю стали приходить с тетрадями, стыдно им стало".

Татьяна Рогачева вспоминает, что никогда не выгоняла опоздавших студентов с лекций.

"А зачем? – удивляется педагог, — Может, у человека, действительно уважительная причина была, к тому же пусть хоть пол-урока посидит, чем вообще не придет!"

К вам придет мой человек

Кроме собственно преподавания, Татьяна Рогачева сменила несколько руководящих должностей. На посту заместителя министра просвещения Абхазии она пережила трех министров.

"Многое приходилось делать впервые, — вспоминает Татьяна Рогачева. – Первые слеты, балы выпускников на площади, конкурсы талантов. В советское время старались негласно открывать больше абхазских школ".

Самые сложные для нее воспоминания связаны с грузино-абхазской войной.

© Sputnik / Томас Тхайцук Адлейба: в Сухуме наблюдается рост квалификации педагогов

"Когда начались военные действия, у меня были друзья в Латвии, которые могли продать оружие абхазской армии, рассказывает Татьяна Андреевна. – Мы встретились с Мушни Хварцкия. Он написал список. Наивный такой перечень получился: пять противотанковых мин, столько-то автоматов, патронов. Мой сын тогда был капитаном милиции и мог все это доставить в Абхазию, но с Латвией не договорились по цене. Сегодня, когда я слышу из уст грузин, что абхазы еще в советское время начали готовиться к войне, имели тайники с оружием, то я вспоминаю тот список…"

Во время войны Татьяна Андреевна, оставшись в оккупированном Сухуме, поддерживала связь с разведгруппами абхазской армии. Вспоминает, как в институте остановились грузинские военные и устроили во дворе костер из книг и документов. Кое-что ей удалось спасти и сохранить.

"Как-то позвонил мне бывший сотрудник нашего института, историк Виталий Бутба, — погружается в воспоминания Татьяна Рогачева. – Наши войска тогда были в Гудауте, в Сухуме были грузинские части. Бутба расспрашивал про ситуацию на Красном мосту. Сотрудник нашего института туда съездил на велосипеде, все выяснил.

Мы в следующий сеанс связи передали эти данные. Потом Бутба попросил сведения о сухумском аэропорте. Я все могла выяснить, на тот момент мой сын там работал. "Я вам позвоню, — сказал Виталий Бутба. — Если не позвоню, к вам в институте подойдет человек и попросит отредактировать диссертацию о Константине Симонове, расскажите все ему". Но с вопросом про диссертацию так никто и не пришел. Впоследствии я узнала, что Виталий погиб".

Татьяна Рогачева родилась в Алтайском крае, закончила пединститут. Работает в образовании с 1953 года. В Абхазии живет с 1956 года. Работала секретарем Абхазского Обкома комсомола, была замминистра просвещения Абхазии. В 2014 году ушла с преподавательской должности. Сейчас разрабатывает учебные программы для абхазских школ. Рогачева - Отличник просвещения СССР, награждена медалью "За доблестный труд".