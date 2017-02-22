Тимур Кация: работа ИнгурГЭС временно остановлена

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Работа ИнгурГЭС остановлена на время проведения изыскательских работ в Джварском водохранилище, об этом корреспонденту Sputnik сказал главный инженер Госкомпании "Черноморэнерго" Тимур Кация.

По его словам, ориентировочно работы в водохранилище продлятся около двух недель, однако в случае если они завершатся раньше, то ИнгурГЭС снова будет запущен.

Остановка ГЭС связана с проведением изыскательских работ и мониторинга деривационного тоннеля, который связывает Джварское водохранилище с генерацией, расположенной на территории Республики Абхазия.

Последний раз в этом тоннеле проводились работы в 2006 году, подобные работы по нормативам должны проводиться каждые пять лет. На основании этого мониторинга уже в 2018 году будут проводиться ремонтные работы в тоннеле.

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт.



