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Энергетические объекты. Архивное фото.

Тимур Кация: работа ИнгурГЭС временно остановлена

© Sputnik. Сергей Мальгавко
В Абхазии
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Остановка ГЭС связана с проведением изыскательских работ и мониторинга деривационного тоннеля, который связывает Джварское водохранилище с генерацией, расположенной на территории Республики Абхазия.

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Работа ИнгурГЭС остановлена на время проведения изыскательских работ в Джварском водохранилище, об этом корреспонденту Sputnik сказал главный инженер Госкомпании "Черноморэнерго" Тимур Кация.

По его словам, ориентировочно работы в водохранилище продлятся около двух недель, однако в случае если они завершатся раньше, то ИнгурГЭС снова будет запущен.

Остановка ГЭС связана с проведением изыскательских работ и мониторинга деривационного тоннеля, который связывает Джварское водохранилище с генерацией, расположенной на территории Республики Абхазия. 

Последний раз в этом тоннеле проводились работы в 2006 году,  подобные работы по нормативам должны проводиться каждые пять лет. На основании этого мониторинга уже в 2018 году будут проводиться ремонтные работы в тоннеле. 

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт.


Теги:
Абхазия


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